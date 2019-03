Caso Ghosn - Concessa la libertà su cauzione | a breve la scarcerazione

quattroruote

(Di martedì 5 marzo 2019) Le autorità giudiziarie giapponesi hanno concesso lasu cauziona a Carlos, l'ormai ex numero uno della Renault, della Nissan, della Mitsubishi e della relativa Alleanza. Un tribunale distrettuale di Tokyo ha in particolare accolto l'ennesima richiesta distabilendo in 1 miliardo di yen, circa 8 milioni di euro, l'entità dellala. Ancora non è chiaro, però, quandopotrà lasciare la struttura carceraria giapponese dopo i 107 giorni di detenzione imposta in seguito ad accuse a vario titolo, tra cui false dichiarazione fiscali e appropriazione indebita. D'altro canto, la procura di Tokyo ha già comunicato l'intenzione di impugnare la decisione del tribunale sul via libera allaha chiesto per ben tre volte di poter uscire dal carcere e dopo due tentativi respinti dalle autorità per i timori di una fuga ...