Addio a “una mente geniale” | l’ematologo Francesco Lo Coco aveva 63 anni

Addio al Prof. Fernando Aiuti - SIMIT : “Una grave perdita per l’intera scienza medica” : In merito alla prematura scomparsa del Prof. Fernando Aiuti, pioniere della lotta contro l’Aids, il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) ha dichiarato: “Fondatore e a lungo presidente della Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS, è stato un pioniere riconosciuto nella diagnosi, nella cura, nella lotta contro lo stigma riguardante le persone colpite dalla malattia. Un ...