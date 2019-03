Abusi su una bimba di 10 anni | don Paolo Glaentzer condannato a 4 anni di carcere e

Nonno ucciso dal genero per Abusi sulla nipotina : attirato in una trappola : Antonio Crisanti, il Nonno di 63 anni ucciso lunedì pomeriggio a Rozzano , Milano, , era indagato dalla procura di Milano per presunti abusi sessuali sulla nipote di 5 anni. L'uomo di 35 anni che gli ...

Omicidio a Rozzano - confessano i killer : 'Vendetta per Abusi sessuali su una bimba' : Sarebbero stati i presunti abusi sessuali commessi dal 63enne Antonio Crisanti su una bambina a spingere il pregiudicato 35enne Emanuele Spavone e il complice Achille Mauriello , di 27 anni, a ...

Rozzano - dietro l'omicidio l'ombra di Abusi su una bambina : Stanno lavorando sulla pista di una vendetta in famiglia i carabinieri di Rozzano per ricostruire il movente dell'omicidio di Antonio Crisanti, il 63enne freddato ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato “il Gigante” in via Venezia, a Rozzano. Tra le ipotesi possibili, stando a quanto appreso, ci sarebbero alcune particolari attenzioni riservate dal 63enne nei confronti delle due figlie minori del fratello del killer. Il 34enne ...

Rozzano - costituiti i due killer di Antonio Crisanti : avrebbero ucciso la vittima perché accusato di Abusi su una bimba : Si sono costituiti ai carabinieri i due killer di Antonio Crisanti, l'uomo di 63 anni ucciso lunedì pomeriggio nel parchetto accanto al supermercato "Il Gigante" in viale Lazio a Rozzano, comune a sud di Milano. Accompagnati dal proprio avvocato, si sono presentati alla tenenza di Rozzano Emanuele Spavone, di 35 anni, e Achille Mauriello, di 27. Il primo è ritenuto l'autore materiale che ha esploso i cinque colpi di calibro 9x21, ...

Barcellona - Abusi e prostituzione di minorenni : 3 arresti in una casa di incontri : La Polizia di Barcellona ha tratto in arresto un uomo di nazionalità spagnola, di 78 anni, con l'accusa di violenza sessuale su minore. Secondo quanto si apprende dalla stampa spagnola, i militari sono intervenuti in un appartamento, sito nella stessa città catalana, in seguito ad un'attività investigativa svolta dagli stessi. I poliziotti hanno, infatti, trovato sul web un annuncio in cui venivano promessi massaggi o 'prestazioni extra' da ...

Pell e gli Abusi - chi è il cardinale numero tre del Vaticano che ora rischia una pesante sanzione : La sentenza di colpevolezza rischia di compromettere la posizione del porporato all’interno della Santa Sede. Formalmente, detiene ancora la carica di prefetto della Segreteria Economica

Roma - c’è una discarica Abusiva sopra la necropoli imperiale scampata all’Alta Velocità : sopra i resti archeologici, invece del Parco l’immondizia selvaggia. Talmente tanto da essere finita sotto sequestro. Accade a Roma, nel IV municipio, dove si trova un grande rettangolo di terreno non edificato, a fianco dell’A24, tra il viadotto della Serenissima e Casal Bertone. Circa 40mila metri quadrati in abbandono, da anni. Occupati “da una ventina di baracche e da una grande quantità di elettrodomestici, calcinacci, materiali da ...

Chiesa e Abusi : la testimonianza di una ex suora abusata da suore' : La Chiesa non vive in un mondo a sé; vive nel mondo e con il mondo. Coloro che si macchiano di comportamento criminale devono essere giudicati dalle autorità civili per quel comportamento. La Chiesa pur non fungendo da polizia di stato riconosce ...

La Cei annuncia : una ricerca sugli Abusi compiuti in Italia : Roma, 21 feb., askanews, - Monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei dalla fine di settembre, annuncia che la Chiesa Italiana intende affidare una ricerca a un'università per capire ...

Sequestrata una cava Abusiva nel Parco dell’Etna : è la decima nel corso dell’ultimo anno : I Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania hanno sequestrato un’area di circa sei ettari, afferente ad una cava di materiale basalto-lavico a Nicolosi che operava abusivamente da 20 anni, in quanto priva di autorizzazione. La cava sorge proprio nel Parco dell’Etna. Indagato dalla Procura il titolare della società, un 59enne, accusato di operare illegalmente dal 1998. Gli sono contestate anche violazioni di norme di ...

Bologna - violenze e Abusi sugli anziani ospiti di una casa famiglia : I Carabinieri della Compagnia di Vergato hanno eseguito stamattina alcune misure cautelari personali nei confronti del titolare e di alcuni operatori sanitari addetti all’assistenza agli anziani non autosufficienti che vivevano in una casa famiglia dell’Appennino bolognese.Continua a leggere

Arcivescovo Scicluna : leader Chiesa aprano gli occhi sugli Abusi : Roma, 19 feb., askanews, - "Di fronte ai traumi la psicologia umana tende a rimuovere" e quindi, l'obiettivo del summit convocato da Papa Francesco da giovedì a domenica in Vaticano, è "far sì che i ...

