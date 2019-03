Torino-Chievo | le pagelle granata | Sirigu salva il suo primato | Iago frenato

Video/ Torino Chievo - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 26giornata - : Video Torino Chievo, 3-0,: gli highlights e i gol della partita, valida per la 26giornata del Campionato di Serie A. I granata dilagano nel finale.

TORINO-Chievo 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Chievo Torino Di Carlo

Il record di Sirigu e la rinascita di Belotti - il Torino asfalta il Chievo : l’Europa adesso non è più un miraggio : Primo tempo senza sussulti, nella ripresa i granata si svegliano e ne fanno tre ad un Chievo sempre più ultimo Sesto risultato utile consecutivo per il Torino, che strapazza il Chievo all’Olimpico e continua la sua marcia verso la zona Europa League. I granata non lasciano scampo ai gialloblù, capaci di resistere 76 minuti prima di capitolare sotto i colpi di Belotti, Rincon e Zaza. Campo/LaPresse Una liberazione soprattutto per il ...

