Morte Astori | il messaggio commovente di Nardella e le dichiarazioni di Malagò

Morte Astori - i messaggi di calciatori e club per l’anniversario del difensore : “Il tuo sorriso è la tua presenza qui in mezzo a noi. Quello stesso sorriso che mi regalavi ogni volta che ci vedevamo. Lo custodisco fra i ricordi più belli. Ciao amico mio”. E’ il commovente ricordo da parte dello juventino Leonardo Bonucci attraverso i social a Davide Astori nel primo anniversario della Morte del capitano della Fiorentina. “Davide Astori, sempre nei nostri cuori”. E’ invece il tweet ...

Davide Astori - la tragica Morte nel sonno e l'inchiesta : Il nostro dovere è accertare se sia successo per una tragica fatalità che nessuno al mondo poteva impedire - e allora il fascicolo verrà archiviato - o se ci sia qualcuno che avrebbe dovuto percepire ...

Morte Astori - la lettera dei genitori un anno dopo : dopo un anno dalla Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina tragicamente scomparso il 4 marzo 2018 a causa di un malore la notte prima di un match contro l’Udinese, i genitori del ragazzo hanno voluto far sentire la propria voce con una lettera commovente inviata alla redazione di Sky Sport. Di seguito il testo. “Un anno senza Davide non si può raccontare. Non esistono le parole, ma forse neanche servono, perché in ...

Davide Astori - la lettera dei genitori un anno dopo la Morte : «Era speciale - continuate a ricordarlo» : «Davide era speciale, continuate a ricordarlo». Affidano i loro pensieri, il loro ricordo e il loro dolore a una lettera, Anna e Renato, i genitori di Davide Astori, a un anno dalla morte del capitano ...

Astori - la Morte un anno fa. La compagna : «Nei ricordi trovo la forza per nostra figlia» : La notte del 4 marzo di un anno fa moriva improvvisamente, a causa di un problema cardiaco, il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Ripubblichiamo il colloquio con la sua compagna, Francesca Fioretti, dello scorso ottobre

Davide Astori - il ricordo della curva un anno dopo la Morte : Davide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopoDavide Astori - un anno dopo«Il tuo ricordo scolpito nella mente e la consapevolezza che niente potrà ormai cancellarlo». Lo striscione della curva Fiesole è dedicato a Davide Astori a quasi un anno dalla scomparsa del capitano viola. I tifosi della Fiorentina hanno dedicato una ...

Morte Astori - martedì 12 marzo messa in onore del calciatore : “Martedi’ 12 marzo, alle ore 18.00, nella Chiesa di San Lorenzo a Firenze, verra’ celebrata una Santa messa in suffragio di Davide Astori. La cerimonia religiosa sara’ l’occasione per ricordare tutti insieme il nostro Capitano a un anno dalla sua tragica scomparsa”. E’ questo il messaggio della Fiorentina viola attraverso i propri canali social, annunciando una messa in ricordo dell’ex ...

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della Morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

