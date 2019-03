Luisa Corna torna dopo 20 anni | Ecco perché non sono andata più in tv

Domenica In - vent'anni dopo Luisa Corna confessa : "Perché non sono più andata in televisione" : Un ritorno in televisione per Luisa Corna, ospita a Domenica In di Mara Venier, nella puntata del 3 marzo trasmessa su Rai 1. Nel salottino di Zia Mara, la Corna ha ripercorso la sua carriera, che si è arrestata agli inizi del 2000. E sul perché non sia più tornata in modo costante in televisione, s

Rivelazione di Luisa Corna a Domenica In : sì alle nozze : Luisa Corna svela la notizia del suo futuro matrimonio a Mara Venier, durante la puntata di oggi di Domenica In dedicata interamente alle donne. L’ex conduttrice sta attraversando un periodo molto sereno, soprattutto grazie alla relazione con il suo compagno, Stefano Giovino, carabiniere di 15 anni più giovane, conosciuto ad un evento della Croce Rossa nel paese dove è nata, a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. Proprio l’amore ...

Luisa Corna : "I reality non fanno per me. I talent? Mai avuto proposte" : Cantante, attrice e conduttrice: Luisa Corna è da tempo lontana dal mondo della televisione e pare non voglia tornare a farci parte partecipando ad un reality. Per un talent, invece, potrebbe farci ...

Luisa Corna : compagno - figli e carriera - le migliori canzoni : Luisa Corna: compagno, figli e carriera, le migliori canzoni Luisa Corna: biografia e carriera Luisa Corna è una cantante, conduttrice televisiva, attrice e modella italiana. La splendida Luisa Corna è nata a Palazzolo sull’ Oglio il 2 dicembre del 1965. La poliedrica Luisa Corna, ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come attrice per il brand Dolce e Gabbana. Nel 2002, al Festival di Sanremo ha partecipato come cantante. A seguito di ...

