Cyber security e sicurezza urbana | l' evento di Cisco a Milano

CyberSECURITY/ L'allarme per l'Italia dopo l'attacco sventato a Fincantieri : La guerra informatica sembra oggi più che mai raggiungere frontiere inesplorate. Occorre investire sul fronte della CYBERSECURITY

Cybersecurity - crolla il ransomware e phishing in crescita del 250% : ...dell'analisi di oltre 6.500 miliardi di minacce che transitano nel cloud di Microsoft ogni giorno e degli insight di migliaia di ricercatori che operano nel campo della sicurezza in tutto il mondo, ...

La Cybersecurity israeliana - principi e tecniche : La IoT nasce dall'idea che la Rete possa e, talvolta, debba, lasciare una traccia riconoscibile nel mondo reale. Ovvero, che la tecnologia web possa e spesso debba indicare la fine della separazione ...

FR : oltre 2200 visitatori ai Swiss Cyber security Days : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Russia : 22 anni per tradimento a ex capo Cybersecurity FSB : L'ex capo del dipartimento di cybersicurezza dei servizi segreti russi , Fsb, , Serghiei Mikhailov, è stato condannato a 22 anni di reclusione per alto tradimento dal Tribunale militare di Mosca e ...

Cybersecurity : al centro delle valutazioni degli investitori : Grazie alla politica di trasparenza e all'impegno che l'azienda ha dimostrato, abbiamo tenuto conto di queste considerazioni per costruire il nostro mosaico di convinzioni a lungo termine a proposito ...

Fiducia : una parola dalle mille implicazioni nel mondo della Cybersecurity : La questione della Fiducia è oggi al centro di numerosi dibattiti nel settore della sicurezza informatica e assume una dimensione strategica, poiché foriera di costanti questioni irrisolte anche lato ...

Cyber security - Capgemini completa l'acquisizione di Leidos Cyber : Roma, 25 feb., askanews, - Capgemini, società attiva nel settore della consulenza informatica, ha annunciato di aver chiuso l'acquisizione di Leidos Cyber, braccio commerciale di Cyber security di ...

Cybersecurity 2019 : quali sono le migliori società? : McAfee: difesa degli utenti e delle organizzazioni dai virus McAfee è nota per il suo software anti-virus ed è considerata una delle migliori società di Cybersecurity al mondo. Blocca phishing, ...

Cybersecurity - Zte : "E' priorità - da noi massima trasparenza" : In qualità di fornitore globale di apparecchiature e soluzioni per le telecomunicazioni, il colosso cinese ZTE ritiene che "il tasso di sicurezza che fornisce ai propri clienti venga sempre anteposto ...

Cybersecurity - tre (quasi) novità che ci salveranno dai rischi : Appena trascorso San Valentino, ricordo che il mio “innamoramento” per la criminalità informatica e per la sicurezza digitale risale al 1986. In questo arco temporale ultratrentennale mi sono adoperato partendo da un timido “petting” intellettuale fino ad arrivare a rapporti più completi (la mia inarrestabile vena goliardica mi impone di mantenere il fil rouge dell’approccio sex-sentimentale) con una tematica capace di sedurre anche i più ...

Cyber security - accordo tra Cisco e il Comune di Torino per l'IoT : Roma, 13 feb., askanews, - Cisco ha siglato con il Comune di Torino un accordo di sperimentazione, 'con l'obiettivo di fornire soluzioni di sicurezza per i progetti in ambito IoT della città e per ...

Cyber security - Nato conferma partnership con Leonardo : Roma, 13 feb., askanews, - Leonardo, il Gruppo italiano della difesa guidato dall'Ad Alessandro Profumo, fornirà per ulteriori 18 mesi i propri servizi di protezione informatica all'Alleanza Atlantica.

Cyber security - Trenta : al Paese serve strategia comune : Roma, 13 feb., askanews, - 'Il settore Cyber sta conoscendo uno sviluppo rapidissimo. Quello che oggi serve al Paese per fare sistema è una strategia cibernetica comune e, in tal senso, sarà ...