' We are together' | Ice e Alibaba valorizzano Made in Italy in Cina

askanews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Roma, 28 feb., askanews, - La collaborazione tra l'Agenzia ICE eGroup, che ha visto a settembre 2018 il lancio di helloITA, il primo e unico brand hub di un paese presente sulle piattaforme ...

ivan_xp : Made in Italy, Ice e Alibaba insieme con un nuovo progetto multicanale - foodaffairs_it : Con 'We Are Together' prosegue la partnership di Ice e Alibaba per promuovere la cultura agro-alimentare e il lifes… - zeppgrrl : @TheBitus sjjsjdhjshshshhxjajd we are all in this together -