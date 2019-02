Raid nel cimitero di Avellino | furto di vasi e lapidi distrutte

Sci di fondo : è Poltoranin il kazako arrestato nel Raid antidoping ai Mondiali : Il comitato olimpico kazako ha confermato che l'atleta arrestato per doping mercoledì durante i Mondiali di sci di fondo è il 31enne Alexei Poltoranin. L'atleta, quattro partecipazioni ai Giochi e due ...

Raid al Comune - ladri tentano di asportare la cassaforte nel Napoletano : GIUGLIANO. Tentato furto al Municipio, ladri in azione all'ufficio Anagrafe. È quanto successo la notte scorsa al Comune di Giugliano. I malviventi hanno messo a soqquadro gli uffici E tentato di ...

I ladri dopo le formiche : Raid nella farmacia dell'ospedale San Giovanni Bosco : ladri di farmaci in azione all'ospedale San Giovanni Bosco. Ieri sera, qualcuno ha violato i locali del presidio, molto probabilmente, per mettere a segno un bottino da migliaia di euro portando via i ...

Tutti nel sociale... pro Sinnai Basket - due serate musicali per finanziare la ricostruzione del parquet distrutto in un Raid vandalico : Nella serata di Venerdì 15 Febbraio 2019 si alterneranno sul palco il Coro Segossini, Madame Curie, Mondo Super , Ligabue cover band, , One More Size e Alcool , Vasco Rossi cover band, . Nella ...

Siria - Raid della coalizione USA nella provincia di Deir ez-Zor : uccisi 3 civili - : Gli aerei della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti hanno bombardato il villaggio di At-Tayana nella provincia Siriana di Deir ez-Zor, segnala la tv di stato Siriana. Secondo quanto ...

Siria : Raid coalizione nell'est : ANSA, - BEIRUT, 3 FEB - E' di due militari Siriani governativi feriti il bilancio di un raid aereo della coalizione anti Isis a guida Usa nell'est della Siria contro la postazione dell'esercito ...

Patrimoniale al 10-12% - un Raid nel tuo conto corrente : la bomba di Silvio Berlusconi : "Siamo alla recessione, servirà una correzione della manovra e dopo le europee metteranno la Patrimoniale del 10-12 per cento, torneranno tasse sulla casa alte come in Francia e la tassa di successione, imposta rapina la chiamo". Silvio Berlusconi atterra in Abruzzo per la campagna elettorale e lanc

Razzismo - Raid in casa di un 22enne nel Salento : un gruppo di coetanei lo insulta e gli rompe una costola : La vittima è un ragazzo originario della Sierra Leone che lavora come custode di impianti sportivi. Lo scorso ottobre era stato aggredito per strada con una mazza da baseball

Dead or Alive 6 : Raidou torna nel roster dei combattenti : Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno oggi annunciato l'ultimo combattente che si unirà al roster di Dead or Alive 6: Raidou.Vi lasciamo al comunicato ufficiale della compagnia."Si pensava che il sinistro ninja fosse stato ucciso durante un'esplosione dopo il primo torneo di Dead or Alive, ma il suo corpo fu segretamente recuperato e sottoposto ad esperimenti usando la biotecnologia DOATEC. Tutto ciò ha lasciato Raidou senza une mente propria e ...

Stese e Raid armati nel cuore di Napoli : preso 'tiger' - il boss del tatuaggio alla nuca : Si aggiusta bene il passamontagna, si tira su i pantaloni della tuta, sa bene che è inquadrato da almeno un paio di telecamere che coprono la zona. Piazza la bomba, la fuga per raggiungere il complice ...

Morgan canta i Queen su Raidue - i social insorgono : «Freddie Mercury si rivolta nella tomba» : Grande successo su Twitter per lo speciale di Raidue dedicato ai Queen: applausi virtuali e nostalgia per la band di Freddie Mercury. Un po' meno convincente invece, a leggere i social, il ...

Morgan canta i Queen su Raidue - i social insorgono : 'Freddie Mercury si rivolta nella tomba' : Grande successo su Twitter per lo speciale di Raidue dedicato ai Queen: applausi virtuali e nostalgia per la band di Freddie Mercury. Un po' meno convincente invece, a leggere i social, il ...

Sannio - Raid nella villa di Mastella : 5 incappucciati entrano e rubano : Furto nella villa del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a Ceppaloni. In cinque sono entrati incappucciati nella residenza, dopo aver sfondato un vetro. L'allarme era stato inserito e...

Siria : 20 uccisi in Raid Usa nel sud-est : ANSAmed, - BEIRUT, 18 GEN - E' di almeno 20 uccisi il bilancio di raid aerei attribuiti agli Usa nel sud-est della Siria, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa Siriana Sana e dall'...