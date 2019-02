Pubblicati su sito Inps i moduli per il reddito di cittadinanza

Sul sito del Miur Pubblicati esempi della prova scritta di italiano : 'Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di italiano . Alle 8.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono ...

Sul sito del Miur Pubblicati esempi della prova scritta di italiano : "Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di italiano. Alle 8.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono tracce coerenti con quelle che saranno date a giugno". Lo afferma in un post su Facebook il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "La pubblicazione degli esempi di prova - spiega il ministro - è una delle misure che abbiamo predisposto per ...