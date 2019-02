NBA – Cavs | nessuno vuole J R Smith! Ma niente buyout | si aspetta l’estate per

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) I Cleveland Cavaliers non sono riusciti a piazzare J.R. Smith prima della trade deadline e non hanno intenzione di tagliarlo: la franchigia dell’Ohio proverà a venderlo in estate I Cleveland Cavaliers hanno provato a liberarsi di diversi giocatori prima della trade deadline, al fine di liberare spazio salariale e guadagnare asset per la nuova stagione. La franchigia dell’Ohio non è riuscia però a piazzare J.R. Smith e il suo pesante contratto da 57 milioni complessivi, firmato nel 2016 dopo la vittoria del titolo NBA. La guardia ex Knicks ha ancora un anno di contratto, con solo 3.8 milioni garantiti rispetto ai 15.6 totali previsti. Inon vorrebbero accordarsi per ilal fine dire l’estate per poter racimolare qualcosa dalla sua cessione ad un’altra franchigia.L'articolo NBA –J.R.Ma: si ...

