Lazio-Siviglia | disposto daspo per 3 tifosi laziali

Lazio - Inzaghi : "Siviglia brucia. Contro il Milan con umiltà" : Simone Inzaghi fissa la strategia per la partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia. 'Sarò soddisfatto se vedrò la mia Lazio fare una grande gara, concedendo poco al Milan. Domani dobbiamo ...

Europa League amara per la Lazio - perde 2-0 col Siviglia ed esce dal torneo : Europa League amara per la la Lazio a cui non riesce il miracolo di ribaltare la sconfitta subita in casa e anzi cede al Siviglia anche in terra di Spagna ed esce definitivamente dal torneo continentale. I biancazzurri, erano costretti a vincere segnando almeno due gol, per rimontare lo 0-1 subito all'Olimpico e qualificarsi per gli ottavi di finale. L'impresa però non è riuscita e i romani anzi escono cedendo anche in ...

Siviglia-Lazio - le pagelle : Acerbi combattente - Marusic ingenuo : Nessuna remuntada, andata e ritorno all'inferno. Senza il Var in Europa League è peggiore ed esagerato l'arbitraggio. STRAKOSHA 5,5 La sua respinta su piedi di Ben Yedder ormai è una sentenza. ...

Siviglia-Lazio - Immobile sbaglia : Inzaghi mima il tiro e poi si dispera. VIDEO : Forse quel gol avrebbe voluto farlo lui, da grande attaccante a grande attaccante. Siviglia-Lazio, minuto numero 68': Caicedo scucchiaia un pallone d'oro che Immobile, però, vanifica alzando troppa la ...

Europa League - Siviglia-Lazio 2-0 : decidono Ben Yedder e Sarabia : Niente impresa, la Lazio saluta l'Europa League. Dopo l'1-0 dell'Olimpico il Siviglia s'impone anche nel suo stadio per 2-0. Partita e qualificazione restano però in bilico fino a un quarto d'ora dal ...

La Lazio dice addio all'Europa League. A Siviglia finisce 2-0 : Europa League amara per la la Lazio a cui non riesce il miracolo di ribaltare la sconfitta subita in casa e anzi cede al Siviglia anche in terra di Spagna ed esce definitivamente dal torneo ...

Siviglia-Lazio 2-0 : Ben Yedder e Sarabia eliminano i biancocelesti : SIVIGLIA - Tra rimpianti e recriminazioni la Lazio saluta l'Europa League. Dopo il successo all'Olimpico, il Siviglia si impone anche in casa e stacca il pass per gli ottavi di finale. Ai ...

Siviglia Lazio Inzaghi : “Rigore netto - espulsione di Marusic forzata” : Siviglia Lazio Inzaghi – Al termine del match valido per i sedicesimi di finale di Europa League Siviglia-Lazio il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa post-gara riportata in diretta da Sky Sport, vediamole nel dettaglio. -> Leggi anche: Pagelle Siviglia-Lazio 2-0 Europa League, highlights e tabellino del match Siviglia Lazio […] L'articolo Siviglia Lazio Inzaghi: ...

Siviglia-Lazio 2-0 - biancocelesti fuori dall'Europa League : Non è bastata una grande prestazione al Sanchez Pizjuan alla Lazio per battere il Siviglia e ribaltare l'1-0 dell'andata. I biancocelesti creano tanto ma sprecano diverse occasioni sotto porta per ...

Europa League amara per la Lazio - perde 2-0 col Siviglia ed esce dal torneo : Europa League amara per la la Lazio a cui non riesce il miracolo di ribaltare la sconfitta subita in casa e anzi cede al Siviglia anche in terra di Spagna ed esce definitivamente dal torneo ...

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio 2-0. Ben Yedder e Sarabia eliminano i biancocelesti : Nell’unico match giocato oggi per quanto concerne le gare di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio, il Siviglia batte la Lazio per 2-0 dopo aver già vinto per 0-1 all’andata a Roma e passa il turno eliminando i biancocelesti. Nella gara anticipata ad oggi per la concomitanza con Betis-Rennes, che si giocherà domani nel medesimo stadio, a decidere sono state le marcature di Ben Yedder al 21′ e ...

La Lazio perde 2-0 a Siviglia : biancocelesti fuori dall'Europa League : La Lazio di Simone Inzaghi non è riuscita a ribaltare l'1-0 subito all'andata contro gli spagnoli del Siviglia che staccano così il pass per gli ottavi di finale di Europa League. A decidere la sfida del Sanchez Pijuan, come all'andata, ci hanno pensato il tunisino Ben Yedder e Sarabia che hanno regalato il successo agli andalusi che sono così la prima squadra ad approdare al turno successivo. La Lazio, con qualche defezione importante, ci ha ...

Lazio battuta anche a Siviglia : eliminata dalla Europa League : Si conclude nei sedicesimi l'avventura della Lazio in Europa League. Dopo lo 0-1 dell'andata, anche al Sánchez Pizjuán i biancocelesti devono arrendersi al Siviglia. Gli andalusi si impongono per 2-0 con le reti di Ben Yedder e Sarabia, confermandosi una delle favorite per la vittoria finale di un t

Lazio - che peccato : nessuna impresa a Siviglia - i biancocelesti salutano l’Europa League : Niente da fare per la Lazio: nessuna impresa a Siviglia, Immobile e compagni eliminati ai sedicesimi di Europa League La giornata di sfide europee italo-spagnola non è iniziata nel migliore dei modi per i tifosi azzurri. In attesa di assistere al match tra Atletico Madrid e Juventus di Champions League, tutti gli appassionati italiani del pallone hanno potuto seguire l’incontro tra Siviglia e Lazio, giocato eccezionalmente di ...