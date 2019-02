Italia in prima fila nella futura rete delle università Ue

Pier Luigi Bersani a 'Stasera Italia' : 'Non voterò alle primarie del Pd' : Ospite a "Stasera Italia" , PierLuigi Bersani ha parlato di molti temi d'attualità. Nello studio del programma di Barbara Palombelli , il presidente di Articolo 1 " Movimento Democratico e ...

La Meloni lancia messaggi : "La Lega con i 5 stelle? È lontana dal 'Prima gli Italiani'" : 'La Lega per stare in un governo con i 5 Stelle sta dicendo sì a cose che fino a ieri sarebbe state impensabili. Non si può snaturare se stessi […]. Insomma, siamo molto distanti dal 'Prima gli ...

Poste Italiane : buoni fruttiferi - cosa controllare prima del rimborso : Poste Italiane: buoni fruttiferi, cosa controllare prima del rimborso rimborso buoni fruttiferi, le operazioni preliminari I buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane continuano a far discutere. In particolar modo, la lente d’ingrandimento è sempre sui rimborsi dei buoni. Del caso si è occupata anche la trasmissione in onda su La7 DiMartedì. In un video di 2 minuti, è stato infatti illustrato il caso di una donna che si è recata in un ufficio ...

Pd - il videoappello di Prodi per le primarie : “I due partiti di governo litigano - Italia non va bene. I dem unica alternativa” : “Dobbiamo andare in tanti a votare, per dare forza, per dare sicurezza a colui che sarà eletto nuovo segretario del Pd. E lui certamente sarà in grado di scegliere le persone che portino finalmente verso il cambiamento“. È l’appello rivolto in un videomessaggio da Romano Prodi in vista delle primarie di domenica del Partito democratico. L'articolo Pd, il videoappello di Prodi per le primarie: “I due partiti di governo litigano, ...

Italia prima al mondo a certificare i benefici delle foreste : Si trovano in Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige le prime foreste al mondo ad aver calcolato scientificamente gli impatti che gli alberi hanno sulla collettività, in termini sia di salute per le persone sia per il contesto socio-economico del territorio. I 1.000 ettari interessati hanno infatti ottenuto la prima certificazione di tutti i “servizi ambientali” secondo lo schema del Forest Stewardship Council (FSC) in collaborazione ...

Salute : in Italia i maschi meno istruiti muoiono 3 anni prima : Una buona istruzione può allungare la vita. Secondo l”Atlante Italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione‘, “in Italia le persone meno istruite di sesso maschile rispetto alle più istruite mostrano in tutte le regioni una speranza di vita inferiore di tre anni. Chi ha un basso titolo di studio ha una probabilità di morte superiore del 35% tra gli uomini e del 24% tra le donne“. L’Atlante è ...

Università Italiane quarte in Europa e settime al mondo. Sapienza di Roma prima negli studi classici : Sale di undici posizioni anche in Finanza, conquistando il 18° posto e mantiene il sedicesimo in Economia. Il Politecnico di Torino entra per la prima volta nella classifica di Ingegneria Mineraria, ...

Anticiclone in rinforzo sull'Italia - temperature in rialzo e anticipo di Primavera al Centro Nord : Roma - Dopo il passaggio dell'impulso freddo della giornata di lunedì, il resto della settimana si preannuncia dominato quasi interamente dall'alta pressione. Un robusto campo anticiclonico sta infatti dominando in lungo e in largo sull'Europa occidentale, favorendo una mitezza eccezionale per il periodo tra Francia e Regno Unito, e tra martedì e giovedì abbraccerà tutto lo Stivale. Pochi dunque i disturbi ...

Cinque giardini di ville e castelli Italiani da vedere in primavera : Spesso annoverati fra i più belli al mondo , sono un'autentica opera d'arte frutto di una progettazione ispirata e meticolosa. Perdetevi fra le serre, i boschi, i giardini a tema, il labirinto, la ...

L'Italiano è la quarta lingua più studiata nel mondo. Prima del francese : Viaggiando all'estero è facile accorgersene: la maggior parte degli stranieri che provano a parlare italiano non riesce in realtà ad andare oltre a mamma, pasta, pizza e ciao, aggiungendo al tutto un convulso gesticolare di mani e dita che non fa più ridere da almeno una ventina di anni. Eppure la nostra lingua sarebbe pronta a prendersi una bella rivincita a livello mondiale: secondo i risultati della classifica stilata sullo scorso anno ...

Ambiente - Mattarella : “Tutela del territorio interesse primario per l’Italia” : “I mutamenti climatici rappresentano la sfida cruciale di questo periodo. Collegato a questo è il tema della cura del territorio, che realizza l’interesse prioritario per l’Italia. Non soltanto perché la cura del territorio riguarda la bellezza del nostro Paese, patrimonio riconosciuto in ogni parte del mondo, ma anche sotto il profilo economico, per il nostro sviluppo“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, ...