Foce fiume Irminio | istituzione area protetta | incontro a Donnalucata

Ambiente. PD : governo dica no a trivellazioni in Foce fiume Platani - commissione solo perdita di tempo : "Non basta l'annuncio della costituzione di una commissione d'indagine, invece di perdere tempo il governo piuttosto ci dica qual è la politica di tutela del territorio che vuole mettere in atto e se ...

Istituzione dell'area marina protetta della Foce del fiume Irminio : Istituzione dell’area marina protetta nella Foce del fiume Irminio. Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa avviato iter

Ambiente - Mareamico : “Liberare la Foce del fiume Akragas ostruita” : Dopo le intense piogge e la conseguente piena del fiume dello scorso novembre, la foce del fiume Akragas ad Agrigento, risulta quasi del tutto ostruita da pietre e detriti. Lo dice l’associaizone Mareamico. Tutto cio’ comporta un gravissimo pericolo in quanto un’eventuale nuova piena non permetterebbe il libero sfogo delle acque in mare ed il fiume potrebbe nuovamente esondare in prossimita’ della stessa foce, con danni ...

Agrigento - Mareamico : “La Foce del fiume Akragas ostruita da pietre e detriti” : “A seguito delle intense piogge e della conseguente piena del fiume dello scorso novembre, la foce del fiume Akragas ad Agrigento, risulta quasi del tutto ostruita da pietre e detriti“: lo rende noto l’associazione Mareamico di Agrigento. “Tutto ciò comporta un gravissimo pericolo in quanto un’eventuale nuova piena non permetterebbe il libero sfogo delle acque in mare ed il fiume potrebbe nuovamente esondare in ...