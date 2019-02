Cristiano Ronaldo | niente infortuni gravi | a Napoli potrebbe non giocare dal primo minuto

A Napoli la Juve potrebbe lasciare Cristiano Ronaldo a riposo - Douglas Costa out : Fin qui, le ha giocate tutte in campionato È probabile che Napoli-Juventus si giocherà senza Cristiano Ronaldo. La botta rimediata a Bologna alla caviglia sinistra, continua a fargli male. Ieri non si è allenato. Anche se gli esami non hanno evidenziato lesioni. Scrive la Gazzetta: “se nel weekend sentira` ancora male, CR7 rinuncera` a Napoli­ Juve. In caso contrario ci sara`, per la 26esima partita su 26 in questo campionato”. Anche ...

La carezza di Georgina a Cristiano Ronaldo : "L'amore è paziente e non invidioso" : Cristiano Ronaldo sta vivendo un periodo di appannamento, un po' come tutta la Juventus. Il fuoriclasse portoghese nonostante questo è il miglior marcatore della Serie A con 19 centri in 25 presenze, ...

Juventus – Problema alla caviglia per Cristiano Ronaldo : CR7 a rischio per il Napoli : Juventus, Cristiano Ronaldo in dubbio per la sfida contro il Napoli. Dopo una botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna, per CR7 lavoro differenziato Resta in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo domenica sera nel big match della 25esima giornata al San Paolo contro il Napoli. L’attaccante della Juventus oggi ha infatti lavorato a parte assieme a Douglas Costa. “Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per ...

Cristiano Ronaldo - Georgina emoziona tutti : “L’amore non fallisce mai” : Cristiano Ronaldo, la dedica d’amore di Georgina Rodriguez emoziona tutti La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez procede a gonfie vele. La coppia si è da poco trasferita in Italia, precisamente da quando il calciatore è approdato nella Juventus. Sembra proprio che, nel frattempo, la modella argentina si sia ambientata abbastanza bene nel […] L'articolo Cristiano Ronaldo, Georgina emoziona tutti: ...

Mercato Juventus - già ripagato Cristiano Ronaldo : ecco come - i dettagli : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a far cassa dopo alcune cessioni che consentiranno al club bianconero di ripagare interamente Cristiano Ronaldo. Di fatto, dopo l’ultima cessione ufficiale di Audero alla Sampdoria, affare da 20 milioni di euro, la Juventus incasserà circa 60 milioni dalle ultime cessioni. 18 milioni da Sturaro, 9 milioni da Cerri, […] More

Cristiano Ronaldo investe 25 milioni sul trapianto dei capelli : Cristiano Ronaldo sempre più imprenditore. A sottolinearlo è lo stesso fuoriclasse della Juventus riportando sul suo Instagram un'immagine del «business day» che lo ha visto – assieme a Georgina – perfezionare un nuovo affare nel segno della diversificazione degli investimenti. Dopo la catena alberghiera, CR7 ha deciso di investire una somma che ammonterebbe a circa 25 milioni sui trapianti di capelli ...

Cristiano Ronaldo investe nel trapianto di capelli : E’ uno dei calciatori più forti di sempre, con un fisico scultoreo e una cura dell’immagine senza rivali. Oggi Cristiano Ronaldo punta anche sulla sua chioma sempre in perfetto ordine ed entra nel business del trapianto di capelli. Il campione portoghese della Juventus ha infatti investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya. Sul sito della società, che vuole espandersi dal Portogallo nei paesi ...

Cristiano Ronaldo - il suo ultimo business? La clinica per il trapianto dei capelli : Non solo calcio per Cristiano Ronaldo. Il giocatore juventino diversifica gli investimenti e lo fa entrando in un settore nel quale afferma di “credere molto”. Il campione portoghese ha infatti investito nell’azienda specializzata in trapianti tricologici Insparya. Sul sito della società, che vuole espandersi dal Portogallo nei paesi limitrofi, iniziando da Madrid (che Ronaldo conosce molto bene), è riportato un comunicato con alcune ...