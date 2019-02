Avrebbero sequestrato per oltre tre ore in una stanza minacciandole 4 ragazzine minorenni e avrebbero abusato di almeno una.Per questo 5 ragazzi,tre maggiorenni e due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia diI cinque avrebbero agito con "modalità da branco". Si sarebbero accaniti su una sedicenne prendendola anche a morsi.L'episodio risale al 14 luglio dello scorso anno. Il fatto è avvenuto nella casa di uno degli arrestati, tutti in parte ubriachi e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

NotizieIN : Como.Sequestro e abuso minori:5 arresti - SteveTheRat : RT @monika_mazurek: #Cantu’, #droga, #violenza #sessuale, #sequestro di #persona e #lesioni. #Arrestati #cinque #giovanissimi, tre di ori… - giovannella58 : RT @sabrimaggioni: #Cantù violenza sessuale di gruppo su una 17enne Branco accusato di •sequestro di persona •lesioni personali •produzione… -