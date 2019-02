Cadinale Pell incarcerato | per la difesa ' bimbo non partecipe'

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) George, uno dei più stretti collaboratori di Papa Francesco, è stato condannato per pedofilia e sta trascorrendo le sue prime ore da recluso in un carcere australiano. Ma le polemiche intorno al caso di questo alto prelato, macchiatosi di uno dei crimini più infamanti che, come ha detto lo stesso Papa Francesco, mina la stessa credibilità etica della Chiesa, continuano. In particolare, il suo avvocato difensore, Robert Richter, nel corso del processo penale che ha poi emesso il verdetto di condanna avrebbe affermato candidamente, "Fu una semplice penetrazione, ilnon partecipava attivamente".Le conseguenze di questa affermazione Questa affermazione del difensore del Cardinalesi è rivelata non solo incauta ma, a tutti gli effetti, un vero e proprio boomerang che si è ritorto contro l'assistito dell'avvocato Richter. E dire che Richter in Australia è considerato un ...