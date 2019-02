cosacucino.myblog

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ilè un delizioso dolce di origine americana nato per poter impiegare delle banane troppo mature per poter essere mangiate da sole.Ingredienti per uno stampo da 25 cm: 3 banane mature 130 gr di zucchero di canna 100 gr di burro 2 uova 240 gr di farina 2 cucchiaini di lievito per dolci 1 pizzico di bicarbonato 1 pizzico di sale 1/2 limone 50 gr di gocce di cioccolato (infarinate e congelate) Procedimento Sbucciate le banane, schiacciatele in una ciotola e irroratele con qualche goccia di succo di limone.In una ciotola a parte montate il burro morbido con lo zucchero.Aggiungete poi le uova un pizzico di sale e continuate a montare.Incorporate ora la purea di bananeAggiungete la farina, il lievito per dolci e il bicarbonato.Infine unite le gocce di cioccolato e mescolate il composto fino a renderlo omogeneo.Foderate uno stampo per plum-cake con la ...

girlgonegourmet : Banana Zucchini Bread - AnnaGuidorzi : Golosi e soffici plumcake alla banana... - Lord_Spleen : Ugh il banana bread mi è venuto benissimo cazzo si -