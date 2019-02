Valentina Dallari a Le Iene racconta il suo problema : “Anoressia pesavo 37kg - volevo diventare come Chiara Biasi” : Valentina Dallari racconta alle Iene il problema dell’anoressia Valentina Dallari a Le Iene, intervistata da Veronica Ruggeri, parla dell’anoressia, da cui sta pian, piano uscendo grazie all’aiuto della sua famiglia e al percorso seguito in un centro specializzato, dal quale è uscita dopo ben otto mesi. “Ho iniziato a mettermi a dieta dopo che ho ricevuto tanti commenti … L'articolo Valentina Dallari a Le Iene racconta il suo ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Volevo essere magra come Chiara Ferragni" : Valentina Dallari ha rivelato ai microfoni delle Iene di essere finita nel vortice dell' anoressia , per seguire un modello di bellezza e successo molto amato sui social-media. Stiamo parlando di ...

Le Iene - Valentina Dallari si confessa : 'Sono stata anoressica per i follower' : La trasmissione di Italia Uno Le Iene, andata in onda ieri sera, si è occupata di anoressia e delle problematiche relative all’uso improprio dei social. Valentina Dallari, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, protagonista della trasmissione cult di Mediaset nell’edizione 2005, ha confessato la propria esperienza. Già tronista a 21 anni, da subito dimostrò di possedere molto carattere e una forte personalità. Per lei arrivò improvvisa la popolarità e ...

Anoressia social - Valentina Dallari : "Volevano la Biasi e gliela davo - mi sentivo in dovere di dimagrire" : L'ex tronista di Uomini e Donne ha vinto la sua battaglia: a Le Iene il racconto di come si è trovata nel tunnel...

Valentina Dallari - ex tronista di Uomini e Donne : 'Anoressica per avere più followers' : Valentina Dallari è stata oggetto di un recente servizio de Le Iene in cui è stato portato alla luce uno degli effetti disastrosi della deriva social. Valentina ha così raccontato il dramma dell'anoressia, una malattia nata, a suo dire, dalla smania di avere qualche seguace in più su Instragram. Valentina Dallari e il tunnel dell'anoressia L'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene. Aveva solo 21 anni quando è ...

Valentina Dallari sta guarendo dall'anoressia : "Prendevo esempio da Chiara Ferragni" : Si racconta a Le Iene per la sua prima volta dopo il ricovero Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne finita in clinica, qualche mese fa, per riuscire a combattere il brutto male dell'anoressia. Ritroviamo una Valentina sempre molto magra ma più in carne, dall'aspetto sicuramente meno emaciato, meno fragile. Seduta a gambe incrociate sul letto, è come un fiume in piena. Si racconta senza restrizioni, al programma di Italia 1, per ...

Le Iene - Valentina Dallari racconta il suo dramma : ‘Pesavo 37 chili’ : Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera, l’ex tronista Valentina Dallari si è raccontata in una lunga intervista a Veronica Ruggeri parlando dell’oblio in cui era finita a causa della costante ricerca della “perfezione” fisica. Un dramma, quello della Dallari, che è cominciato durante la trasmissione di Maria De Filippi e che è continuato per più di un anno. Il suo peso era sceso da 60 a 37 chilogrammi. L’inizio del dramma Un ...

Valentina Dallari - è finita con Alessandro De Luca : ‘Sto vivendo un’altra storia’ : È finita la storia d’amore tra Valentina Dallari e Alessandro De Luca, manager della ex tronista di Uomini e donne e oggi dj. Lo ha reso noto lei stessa su Instagram rispondendo alla domanda di una fan, cui ha replicato: “Ale e io siamo rimasti in ottimi rapporti, ci siamo lasciati da molti mesi ormai. Non ho detto nulla perché sono piuttosto riservata. Io sto vivendo un’altra storia, e lui rimane sempre il mio manager e ...

Valentina Dallari : 'Uomini e Donne mi ha aiutato a fare la dj'/ Sfogo su Instagram : 'ma so fare il mio lavoro' : Valentina Dallari sbotta sui social, l'ex tronista accusata di non sapere fare la dj: 'Uomini e Donne mi ha aiutato, ma so fare il mio lavoro'.

Valentina Dallari ha un imprevisto e si sfoga : “Mazzata nei denti” : Valentina Dallari fa una confessione inaspettata sui social Valentina Dallari sembrerebbe essere stanca di Facebook: l’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti confessato su Instagram che ogni mattina le viene l’angoscia quando apre il famoso social network perchè la prima cosa che compare sono le foto ricordo di qualche anno fa. Valentina ha commentato in questo modo il suo stato d’animo: “Uno è felice, lo apre senza ...

Valentina Dallari rivela : “Ex fidanzati traditori - mazzate nei denti” : Valentina Dallari rivela: “Ex fidanzati traditori, mazzate nei denti”. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, si sta lasciando alle spalle il periodo più buio della sua vita, quello segnato dall’anoressia, con conseguente ricovero in una clinica specializzata. Oggi la vita è tornata a sorriderle e […] L'articolo Valentina Dallari rivela: “Ex fidanzati ...

Uomini e Donne news - Valentina Dallari torna single : è finita con Alessandro : Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con […] L'articolo Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Credevo di non arrivarci neanche a questo Natale. Quest'anno - gioie e tortellini!" : E' un Natale speciale per Valentina Dallari, la dj bolognese ed ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda dopo la pausa natalizia, reduce da una lunga battaglia contro l'anoressia e da una lunga permanenza all'interno di una struttura specializzata.Valentina Dallari ha trascorso il Natale in famiglia, lasciandosi andare, senza problemi, alle gioie della tavola. L'ex tronista, sempre nel ...

Uomini e Donne news : Valentina Dallari fa una confessione choc : Valentina Dallari ricorda il Natale dell’anno scorso: la confessione Valentina Dallari ha fatto una confessione durante il giorno di Natale: l’ex tronista di Uomini e Donne ha caricato sul suo profilo Instagram una foto in cui nella didascalia dell’immagine ha affermato che ieri è stata per lei una giornata molto significativa. Valentina Dallari ha quindi ricordato che esattamente un anno fa aveva pranzato solo con una ...