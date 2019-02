Suburra in salsa rap | dal troll di Salmo alla colonna sonora dei rapper romani

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La settimana scorsa su Netflix é uscita l'attesissima seconda stagione di, che in questi giorni sta ottenendo un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico.La serie è caratterizzata da unafortemente hip hop, oltre che marcatamente romana, come era ovvio che fosse dato cheracconta il sottobosco capitolino. In buona sostanza il cosiddetto 'mondo di mezzo' che collega e crea commistioni tra politica, affari e criminalità organizzata, un universo in cui si muovono ed interagiscono tra loro amministratori della cosa pubblica, imprenditori e delinquenti di strada....