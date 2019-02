Salvini-Di Maio-Conte | vertice notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia

Conte - Di Maio e Salvini a cena insieme : sul tavolo investimenti e autonomie : cena di lavoro per i tre leader del governo giallo-verde. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono riuniti questa sera per una cena di ...

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra … L'articolo Matteo Renzi a Palermo, spara a zero su Di Maio e Salvini: ...

Matteo Salvini - parla il capogruppo della Lega Riccardo Molinari : "Per quali motivi sta ancora con Di Maio" : Saranno tre mesi vissuti pericolosamente, sul filo del rasoio, per la Lega, quelli che ci separano dalle elezioni europee del 26 maggio. Perchè Matteo Salvini sa di non poter mollare l'alleato M5S, ma non vuole indebolirsi troppo agli occhi dei suoi elettori per assecondare i veti grillini su provve

M5s - Fattori : “Fine doppio mandato? Un suicidio. Di Maio è intelligente - mi fa arrabbiare che lasci scettro a Salvini” : “Cancellazione del vincolo del doppio mandato? Sarebbe un suicidio. Secondo me, questa regola non è assolutamente da rivedere, perché il doppio mandato serve a fare in modo che non si diventi mestieranti della politica“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s, Elena Fattori, che spiega: “Cinque anni in Parlamento sono tanti, dieci sono ...

Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Vi hanno già mollato' : La gelata sull'economia che scatena il popolo delle partite Iva si va ad aggiungere al rinvio dell'autonomia. Insomma, rischia di trascinare la Lega nella profezia di Umberto Bossi: 'Se si prendono ...

Giovanni Tria - lo sfogo contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini : "Vi hanno già mollato" : "Vi hanno già abbandonato", "così non si può andare avanti. Voi pensate che il problema è la Tav. Certamente lo è, ma non il solo. E' tutto bloccato, fermo", sbotta Giovanni Tria dopo il vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo un ret

Cresce il malessere nella Lega Salvini difende Di Maio - ma... Inside : Matteo Salvini afferma per la miliardesima volta che il governo Conte va avanti perché gli impegni vanno rispettati. E a Berlusconi e Meloni, che insistono affinché stacchi la spina e torni nel Centrodestra, risponde che li chiamerà... Segui su affaritaliani.it

Fiducia nel governo : Salvini primo - Di Maio crolla : ... per ogni cittadino, è determinata dall'azione della politica per rendere effettiva la scelta sul cosa fare e la relativa libera felicità. Per ora sono stati gli elettori a creare la serenità e la ...