Per Microsoft la priorità è quella di dare agli utenti PC uno store all' altezza

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Inutile girarci intorno, loa disposizione degliWindows 10 non se la passa molto bene e chiunque abbia provato a scaricare un gioco sa che anche il più semplice dei passaggi può trasformarsi in qualcosa di davvero frustrante. Il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha però assicurato che donarePC unoall'resta unaper la compagnia.Come riporta VG247, Spencer ha anche affermato che fornire una grande esperienza ai giocatori PC è essenziale per il futuro di Xbox ed in generale il gaming di. Il dirigente continua poi ammettendo che in passato si è parlato un po' troppo delle presunte novità in arrivo per il mondo PC, tuttavia ha assicurato che si inizieranno a scoprire i primi dettall'E3 e durante tutto il 2019.Recentemente è stato annunciato che il servizio Xbox Game Pass (che consente l'accesso ad una lunga lista di ...

