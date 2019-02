Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ieri, nel salotto di5 la conduttrice ha dedicato una puntata speciale ai padri Famosi ed i loro rispettivi figli. Ospiti di Federica Panicuci sono stati Umberto Smaila, Marco Ferri ed Ignazio. Proprio quest’ultimo insieme alla sua fidanzata è stato protagonista di un rimprovero da parte del papàL’ex ciclista, nonostante di fronte alle telecamere sembra sempre in imbarazzo, in puntata ha raccontato le sue imprese nel mondo dello sport per poi parlare della sua vita personale. Proprio parlando della sua vita privata,hato la nuora,. “è brava, maimparare ae magari occuparsi anche dell’orto”.infatti, ha sempre criticato lo stile di vita della fidanzata di suo figlio ma anche quella del figlio. Secondo quanto riferito da, la sorellina di Belen e Jeremias la mattina ...

ElisaDiGiacomo : Mattino 5, Francesco Moser bacchetta Cecilia Rodriguez: 'Deve fare qualcosa in casa' - assisiumbria : Ogni momento di questa mia giornata lo offro a Te, o Signore, per questa sfida dell’umanità e della missione della… - francesco_music : Non capirò mai quelli che alle 7 del mattino appena svegli fumano #27Febbraio #BuongiornoATutti -