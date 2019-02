«Mamma | sono triste perché da maschio non mi piaccio»

"Non sono una Mamma no vax. Nessuno vuole impedire il ritorno di Matteo - guarito dalla leucemia - in classe" : "Alla fine di questa storia siamo tutti delle vittime e i bambini ci sono finiti in mezzo". Angela (nome di fantasia) non accetta la versione che i genitori di Matteo hanno dato ai giornali. Secondo quanto da loro raccontato, il figlio, 8 anni, non può tornare in classe: dopo aver sconfitto la leucemia, a impedire il suo ritorno a scuola sarebbero alcuni compagni no vax, che mettono a rischio la sua salute. In un'intervista rilasciata al ...

Antonella Clerici e la figlia Maelle : “Sono una Mamma imperfetta” : Antonella Clerici si racconta al settimanale Oggi: “Sono una mamma imperfetta” La conduttrice tv Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi, tra i temi trattati il suo rapporto con la figlia Maelle e la sua nuova vita accanto al compagno Vittorio Garrone. Antonellina ha lasciato da poco La Prova del […] L'articolo Antonella Clerici e la figlia Maelle: “Sono una mamma imperfetta” ...

Manuela Villa a Vieni da me/ 'Sono fortunata ad essere la Mamma di Jacopo. Mio padre Claudio? Dopo 21 anni...' : Manuela Villa si racconta ai microfoni di Vieni da me ricordando i 21 anni spesi per essere riconosciuta come figlia di Claudio Villa.

Al Bano choc prima dell'omaggio alla Mamma : "Sono stato uno str..." : Non sono mancati i momenti emozionanti durante lo show di Al Bano 55 passi nel sole, in onda su Canale 5. Il cantante di Cellino ha festeggiato insieme alla famiglia e agli amici più cari la sua brillante carriera.Nel corso dell'ultima puntata del programma, Al Bano ha emozionato tutti con un gesto inaspettato dedicato alla madre 96enne Jolanda. Come ricorda Libero, prima di omaggiare la mamma con canzoni e un video del passato, il cantante ha ...

Al Bano Carrisi - "Sono stato uno str***" - la clamorosa frase prima dell'omaggio emozionante a Mamma Jolanda : Durante la puntata di 55 passi nel Sole Al Bano Carrisi ha emozionato tutti con un gesto inaspettato dedicato alla madre novantaseienne Jolanda, colonna portante della sua vita. Sul palco, insieme a tante esibizioni, non sono mai mancati i momenti emozionanti, soprattutto quelli riguardanti l'allarg

Napoli - Mamma muore in ospedale : le cause non sono chiare : All'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli) una giovane neo mamma 27enne è morta improvvisamente nelle prime ore dell'alba di ieri, dopo essere stata ricoverata la mattina precedente. Anche se le cause sono ancora da accertare, le indagini si stanno focalizzando sulla sepsi, sindrome caratterizzata da una risposta infiammatoria elevata rispetto all'infezione in corso. I particolari della vicenda La ragazza, che aveva partorito appena dieci ...

Emma Marrone in lacrime - compleanno Mamma : “Anche quest’anno non ci sono” : Emma Marrone in lacrime per il compleanno della madre: “Anche quest’anno non ci sono”. Le parole agrodolci della cantante nel lungo messaggio dedicato alla mamma Emma Marrone commuove e si commuove, scrivendo un messaggio agrodolce per la madre che oggi festeggia il compleanno. La cantante salentina, tra le lacrime, ha pubblicato un lungo post sui […] L'articolo Emma Marrone in lacrime, compleanno mamma: “Anche ...

Bimbo ucciso a Napoli - la Mamma : «Paralizzata dallo choc - non sono riuscita a difendere i miei figli» : È rimasta immobile, paralizzata dallo choc, mentre i suoi figli venivano pestati dal compagno. La trentenne mamma del Bimbo di 7 anni ucciso a Cardito ha raccontato quei drammatici momenti in...

Al Bano si scusa con la Mamma : "Perdonami se sono stato..." : Al Bano ha un unico grande amore: la mamma Jolanda. Durante la seconda puntata di "55 passi nel sole", il cantante di Cellino San Marco le ha reso omaggio in prima serata. Prima ha mostrato un video ...

