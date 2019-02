ilfriuli

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)nel mondo della politica friulana. E', a 67 anni,, già deputato Pds e Ds nella XII e XIII legislatura ed ex presidente regionale dell'Anpi . "La scomparsa diè un ...

IlFriuli : #Lutto in #Friuli, morto Elvio #Ruffino. Già deputato #Pds e #Ds, ex presidente regionale dell'#Anpi, aveva 67 anni - OmarNews24 : Politica in lutto in Friuli Venezia Giulia per la morte del già parlamentare dei DS, segretario regionale del PDS e… - friulionline : Incontro alla Libreria Friuli UDINE. Giovedì 21 febbraio, alle 18, nella Libreria Friuli di Udine si terrà la conf… -