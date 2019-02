Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo. Ma un follower lo fa infuriare: «Stronz*, il mondo l’ha trovato con me»

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Dopo un periodo di crisi, come riportato da Leggo.it,sono tornati felicemente insieme. Recentemente è stato il compleanno del cantante e la sua dolce metà ha organizzato una festa a sorpresa riuscitissima con amici e parenti, non dimenticando di postare i momenti felici sui social. Un commento di unperò non è piaciuto ache ha risposto senza mezzi termini su Instagram.ha postato un’immagine che lo ritrae abbracciato allaseguita dalla didascalia: “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi fate sempre sentire forte! Grazie davvero, vi voglio bene!?”.Un utente ha commentato: “ma come cazz* fai a stare con quel cazz* di essere, tu sei bellissima mandalo a lavorare, tu potresti avere il…”, e la cosa ha mandato su tutte le furieche ha risposto: “, ill’ha già trovato con me”. La stilettata ha trovato il gradimento degli altri fan del cantante, che invece si sono complimentatati per il ritrovato amore…

m_muntoni : Sto ascoltando Gigi D’Alessio e tutto questo perché non ho di meglio da fare - edoardostornell : Se c'è una cosa che davvero mi fa ribrezzo è vedere Adam Lambert che canta con i Queen i pezzi di Freddie Mercury,… - LUISADICESARE2 : Anna Tantagelo riceve il complimento di un fan, Gigi D'Alessio si innervosisce -