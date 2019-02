Frasi contro Astori | furia Della Valle | “questi sciacalli devono essere puniti”

Frasi contro Astori sui social - la Fiorentina disgustata : “questi sciacalli vanno perseguiti come meritano” : Il club viola ha pubblicato una nota con cui ha espresso il proprio sdegno per le Frasi contro Davide Astori pubblicate sui social dopo il match con l’Inter “La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le ...

Basket - Frasi razziste contro giocatore durante partita Bari-Catanzaro : Basket, frasi razziste contro giocatore durante partita Bari-Catanzaro A denunciare l'accaduto è stata la società dell'atleta bersaglio degli insulti, la Mastria Vending Virtus. Due avversari del Cus Bari avrebbero rivolto al ragazzo appellativi come "Zingaro e slavo di m…". La squadra ha poi preso le distanze dal ...

Frasi sessiste contro Emma - espulso il Consigliere della Lega dopo le offese : “Lontano dallo spirito del partito” : Arriva la decisione della Lega dopo le Frasi sessiste contro Emma del Consigliere di Amelia, che si era espresso con Frasi inaccettabili dopo il dissenso dell'artista salentina espresso dal palco del PalaSele di Eboli nel corso di uno degli ultimi concerti che ha tenuto nell'ambito del tour per Essere qui. La decisione si legge nelle parole del segretario regionale Virginio Caparvi, che ha comunicato la scelta di espellere Massimiliano Galli ...

Milano - Frasi razziste contro coppia che ha adottato senegalese. La madre : "Colpa anche di Salvini" : Movimenti, forze politiche e il mondo associativo hanno in programma una manifestazione anti-razzista di solidarietà a cui il Pd ha annunciato che aderirà. Il monito del sindaco Sala: "Che tutti ...

Le scuse di Collovati : «Frasi inopportune contro le donne - sono dispiaciuto» : TORINO - Si è scatenata una vera e propria bufera mediatica per le frasi sessiste di Fulvio Collovati a Quelli che il Calcio." Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica ...

Pomeriggio 5 - Fariba Tehrani contro Riccardo Signoretti : "Non sono contro Francesco Monte - le mie Frasi sono state manipolate" : Fariba Tehrani si schiera contro il settimanale DiPiù e il suo direttore Riccardo Signoretti nello studio di Pomeriggio 5. La mamma di Giulia Salemi ha infatti dichiarato che la lettera che ha scritto alla figlia e diffuso per mezzo della rivista sarebbe stata manipolata per cercare lo scoop e porla in lite col genero Francesco Monte, accusato di essere la causa dell'allontanamento fra lei e la concorrente del Grande Fratello Vip 3: Le ...

Malgioglio contro John Vitale - difende Barbara D’Urso : “Frasi terribili” : Malgioglio prende le difese di Barbara D’Urso con un messaggio dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi Cristiano Malgioglio, dopo la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, ci tiene a prendere le difese di Barbara D’Urso. Il noto cantante italiano anmette di non aver seguito la diretta, ma di essere venuto a conoscenza di quanto accaduto […] L'articolo Malgioglio contro John Vitale, difende Barbara ...

''TI DOVREBBERO STUPRARE'' - Frasi SHOCK SU FACEBOOK CONTRO EX ASSESSORE NANNARONE : 'Nella mia vita di donna da sempre impegnata con le donne, in politica, nelle associazioni, nella professione, tante volte mi sono trovata a confronto con le tante facce della violenza e a riflettere ...

Dopo i fischi in aula - da Pd e Forza Italia nuove accuse a Bonafede per le Frasi contro la corruzione : “Se ha notizie di reato vada in Procura” : “Il ministro Bonafede non è Torquemada. Se ha notizie di reato, porti nomi, cognomi e fatti in Procura, ha il dovere di denunciarli. Ma non può sparare nel mucchio”. Il giorno Dopo la contestazione nell’aula della Camera dei deputati al ministro della Giustizia, in casa Pd e Forza Italia rilanciano il motivo delle contestazioni al Guardasigilli. “La corruzione in Italia non ha bisogno di essere raccontata, perché si vede ...

Migranti - raffiche di accuse contro Parigi. La Francia convoca l’ambasciatore : Frasi inaccettabili : La tensione tra Italia e Francia si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo ventiquattr’ore di dichiarazioni aggressive del vicepremier Luigi Di Maio, culminate con la richiesta di sanzioni Ue contro Parigi, il governo transalpino le definisce «inaccettabili» e convoca al ministero degli Esteri la nostra ambasciatrice, Teresa Castaldo. L’incontro, c...

Scontro Francia-Italia - Moscovici : “Da Di Maio Frasi irresponsabili - conflitto privo di senso” : Dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri francese, sullo Scontro diplomatico è intervenuto anche Pierre Moscovici: "La qualità delle relazioni tra la Francia e l'Italia è importante. Mi auguro che si possa presto superare questa fase conflittuale che trovo negativa e priva di senso. Le provocazioni di solito squalificano chi le fa"Continua a leggere

Fico : “Le sentenze si devono eseguire - la Lega deve restituire i 49 milioni. Frasi contro Saviano? Intollerabili” : I 49 milioni della Lega? “Da restituire”. Le Frasi contro Saviano? “Intollerabili”. Il baciamano a Salvini? “Imbarazzante”. Roberto Fico ha parlato a margine della visita al parco di Capodimonte, a Napoli, e non ha risparmiato critiche all’alleato di governo, soprattutto sul tema dei soldi del Carroccio. “Chi sbaglia deve pagare e si devono eseguire le sentenze” ha detto il presidente della ...