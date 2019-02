lastampa

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) È Dio che santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma nello stesso tempo siamo anche noi che, con la nostra testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel mondo, rendendo presente il suo nome.

vatican_it : Francesco: scandalizza chi crede in Dio e vive in modo incoerente - CiaoKarol : Papa Francesco: ‘Dio è come quelle mamme a cui basta uno sguardo per capire tutto dei figli’ ?? Scandalizza chi cr… - MariaAngeles211 : RT @alexginotta: Francesco: scandalizza chi crede in Dio e vive in modo incoerente -