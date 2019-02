Così la Danimarca ' cambia paradigma' sui migranti

ilfoglio

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) ...un meccanismo che funziona in base a delle quote " molto simile a quello messo in piedi dall'Ue fino a qualche tempo fa e boicottato da molti stati europei " che coinvolge diverse nazioni del mondo e ...

bellino_fabio : @novedafirenze Si chiama #termovalizzatore unica soluzione alle #discariche Per esempio il 40% della platica raccol… - francocinzia2 : RT @Treccani: 'La favorita' è ambientato nel 1708, anno in cui morì anche il marito di Anna, Giorgio di Danimarca; e se la vita di questa d… - GretasenzaGarbo : RT @Treccani: 'La favorita' è ambientato nel 1708, anno in cui morì anche il marito di Anna, Giorgio di Danimarca; e se la vita di questa d… -