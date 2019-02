Conte | Di Maio e Salvini a cena insieme Vertice per parlare dello sblocca cantieri 

Salvini-Di Maio-Conte - vertice notturno notturno a palazzo Chigi su Tav e autonomia : Un vertice notturno a palazzo Chigi mercoledì sera per cercare di allentare la tensione sempre più alta tra gli alleati di governo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a colloquio con...

Luigi Di Maio - la bomba di Dagospia sul messaggio a Casalino : 'Avvisa Conte - voglio far fuori Tria' : Secondo un retroscena svelato da Dagospia, a poche ore dal tracollo del M5s alle elezioni regionali in Sardegna, il ministro dell'Economia ha rischiato le dimissioni forzate, dopo aver scatenato l'...

Luigi Di Maio - la bomba di Dagospia sul messaggio a Casalino : "Avvisa Conte - voglio far fuori Tria" : Il governo è stato sull'orlo dell'implosione finché non è stato salvato, forse per la prima volta, da Davide Casaleggio in persona. Secondo un retroscena svelato da Dagospia, a poche ore dal tracollo del M5s alle elezioni regionali in Sardegna, il ministro dell'Economia ha rischiato le dimissioni fo

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : 'Ora basta propaganda'. La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per il Nord. E su cui il Carroccio, nonostante ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Governo - vertice tra Conte - Di Maio Salvini e Tria a Palazzo Chigi : Al via il vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. S i discuterà di diversi dossier, a partire da nomine come quelle al vertice dell'Inps e di Bankitalia. M5S, Di Maio presenta nuove regole: via al tetto due mandati per ...

Di Maio : «Via tetto due mandati nei Comuni». Vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Conte : Nuove regole per M5S dopo le batoste elettorali in Abruzzo e Sardegna che hanno scatenato una sorta di processo interno nei confronti del capo politico. Innanzitutto via al tetto dei due mandati per...

Luigi Di Maio : “Governo è solido - io mi fido di Conte e non delle agenzie di rating” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio smentisce l'ipotesi di una manovra bis e parla di un tesoretto di 2 miliardi di euro già messo da parte dall'esecutivo. Quanto all'ipotesi di una crisi di governo dopo le Europee, poi, aggiunge: "Accordo con Lega è saldo, dopo le elezioni non cambierà nulla".Continua a leggere

Conte : 'Sbagliato farmi cadere - Salvini e Di Maio lo sanno bene' : "Dopo le europee non vedo instabilità, il governo terrà. Sinceramente questa instabilità non riesco proprio a vederla. Per questo rimango convinto che andremo avanti. La spinta per il cambiamento e le ...

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : "A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio" : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo Chigi i funzionari di vecchia data si sfogano in questo modo: "Ormai facciamo solo ratifiche di trattat

Giuseppe Conte alle corde - lo sfogo : 'A cosa mi hanno ridotto Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Semplicemente stravolto. Le voci rilanciate dal Corriere della Sera sono piuttosto inquietanti: danno conto di un Giuseppe Conte in riserva, assoluta. Si legge infatti che ai piani alti di Palazzo ...

Diciotti - chiesta archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : chiesta l'archiviazione per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sul caso Diciotti. Lo si...

Il voto su Salvini lascia qualche strascico nl M5s. Procura Catania : 'Archiviare Conte - Di Maio e Toninelli' : La Procura di Catania intanto ha chiesto l'archiviazione per il premier e i due ministri. Come per Salvini, ora si dovrà pronunciare il Tribunale dei ministri. Nella maggioranza intanto Lega e ...

Diciotti - la procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Come per Salvini, anche per Conte, Di Maio e Toninelli la procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul "caso Diciotti". I tre esponenti del governo, iscritti nel registro degli indagati la scorsa settimana, sono ora nelle mani del Tribunale dei ministri che dovrà decidere se chiudere tutto in un cassetto oppure procedere comunque nei confronti degli indagati.Non sono state ancora rese note le motivazioni che hanno spinto il procurato ...