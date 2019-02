Attaccare i social network rende al cybercrime 3 miliardi all’anno

wired

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Istanno diventando strumenti chiave usati dagli hacker per frodi o scopi criminali. Uno studio pubblicato da Mike McGuire, docente di criminologia presso la Surrey university del Regno Unito, in collaborazione con la società di cybersecurity Bromium, illustra come ipiù popolari quali Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, siano stati usati dagli hacker per ottenere i mezzi necessari per “amplificare, persuadere e diffondere i malware più rapidamente di email o altri vettori di attacco”.Le connessioni tra gli utenti, che hanno reso popolari i, vengono così sfruttate dagli aggressori per sfruttare l’elemento fiducia. E innescare quello che è noto come “sfruttamento della catena” ossia un abuso di connessioni affidabili per diffondere attacchi personalizzati tramite le piattaforme.Messaggi di phishing e pubblicazioni di link dannosi non ...

