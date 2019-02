ATP Acapulco – Seppi ko all’esordio | Kyrgios trionfa in due set

sportfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Niente da fare per: l’azzurro eliminato daall’esordio nel torneo ATP diEsordio amaro per Andreasnel torneo ATP di, in corso sui campi in cemento del Messico. Il tennista italiano è stato mandato al tappeto all’esordio dall’australiano, che hato in due set., numero 49 del ranking ATP, ha ceduto al suo rivale, 72° della classifica mschile mondiale, dopo un’ora e 15 minuti di gioco per 6-3, 7-5. L’australiano adesso si prepara ad affrontare Rafa Nadal al secondo turno.L'articolo ATPko all’esordio,in due set SPORTFAIR.

