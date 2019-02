Alessia Prete con le lacrime agli occhi lancia un appello a Matteo Gentili | “Io ti amo

blogitalia.news

(Di giovedì 28 febbraio 2019) A pomeriggio 5unnel salotto pomeridiano di Canale 5 ha parlato della crisi con: “Mi assumo tutte le responsabilità. E’ stato un periodo un po’ particolare”, ha dichiarato l’ex gieffina. “Abbiamo avuto delle discussioni, ordinarie in una coppia, nulla di che – ha spiegato la ragazza – Sono arrivata al punto in cui avevo bisogno di quell’affetto in più, quella parolina in più, e ho accusato un po’che non avesse abbastanza affetto per me. Allora lui mi ha dato questo segnale, ha cancellato tutte le foto, perché l’ho fatto molto arrabbiare”.La coppia nata al Grande Fratello sta affrontando un momento di crisi La crisi conè ancora in corso. I due ragazzi si sono rivisti, hanno parlato, si sono chiariti. “Ci vogliamo veramente bene, quel bene ...

GF_diretta : Alessia Prete del #GrandeFratello 15 in lacrime a #PomeriggioCinque Alessia Prete e Matteo Gentili, che fosse aria… - spettacolo_fp : 'Io lo amo' La loro storia è in crisi e piange in diretta a 'Pomeriggio 5': -