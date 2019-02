Stragi nelle scuole e possibili suicidi evitati grazie all’intelligenza artificiale

meteoweb.eu

(Di martedì 26 febbraio 2019) Negli USA si chiude in positivo il primo bilancio sui test effettuati da tre compagnie che hanno sviluppato un sistema atto a riconoscere gli intenti omicidi odei giovani studenti americani: il funzionamento del sistema si basa su degli algoritmi “addestrati” a capire le intenzioni dei ragazzi tramite i testi elaborati, ma anche tramite i loro post sui social network, questi dati danno indicazione sucasi sospetti ed in seguito il sistema manda prima una mail alla scuola e ai genitori, per poi arrivare all’Fbi nei casi più gravi.Una delle tre aziende coinvolte, la Bark, dichiara di aver raggiunto con i suoi servizi oltre 1100 distretti scolastici, controllando complessivamente circa 2,6 milioni di studenti, il suo algoritmo che invia tra 35 e 55 mila alert al giorno, secondo l’azienda avrebbe sventato almeno 16 minacce di. Un’altra ...