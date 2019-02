Il capo dello Stato Sergio Mattarella riceve il direttore di Repubblica Carlo Verdelli : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il direttore di Repubblica , Carlo Verdelli. Lo rende noto un comunicato del Quirinale. #Quirinale , il Presidente #...

Sergio Mattarella : moglie - età - nipoti e figli. La carriera politica : Sergio Mattarella: moglie, età, nipoti e figli. La carriera politica Biografia e vita privata del Presidente della Repubblica Eletto il 31 Gennaio del 2015 si appresta a compiere il terzo anno di mandato sui sette previsti dalla Costituzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è inoltre pronto al discorso di fine anno che raccoglierà circa 6 milioni di italiani davanti agli schermi. Vediamo nello specifico alcuni dettagli sul ...

Sergio Mattarella spiato? Ripetitore in cassetta della luce vicino casa a Palermo - la Procura indaga : La Procura di Palermo ha aperto una indagine sul ritrovamento di un Ripetitore dentro la cassetta dell'Enel che si trova accanto all'abitazione palermitana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.A scoprire il sofisticato congegno predisposto per ricevere un segnale (da una microspia, una telecamera o un computer) e poi trasmetterlo a distanza, come scrive 'Repubblica', è stato un tecnico dell'Enel, venti giorni fa, durante ...

Sergio Mattarella - il giallo sotto la casa del presidente : cos'ha trovato il tecnico Enel. Lo spiano? : Il presidente Sergio Mattarella spiato? giallo a Palermo: un ripetitore è stato rinvenuto circa tre settimane fa all'interno della cassetta Enel che si trova a pochi metri di distanza dell'abitazione del presidente della Repubblica. Si tratta di un apparecchio con due piccole antenne che può ricever

Sergio Mattarella - indagini su un apparecchio spia trovato accanto alla casa del presidente della Repubblica a Palermo : Uno strano ripetitore, capace di ricevere il segnale di una microspia o una telecamera, installato dentro una cassetta dell’Enel. Solo che quella cassetta è accanto alla casa dove Sergio Mattarella abita da sempre a Palermo. C’è un’indagine misteriosa che nel capoluogo siciliano sta impegnando il procuratore aggiunto Marzia Sabella. A raccontarla è il quotidiano La Repubblica. Tutto nasce dalla scoperta di un tecnico ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del Presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sul Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella, Quanto guadagna e qual è il ...

Giuseppe Conte - Emmanuel Macron lo ignora. Tratterà solo con Sergio Mattarella : D'ora in poi Emmanuel Macron ignorerà Giuseppe Conte e Tratterà solo con Sergio Mattarella. La tensione tra Italia e Francia non si è allentata del tutto ma dopo l'incontro dell'ambasciatore Christian Masset al Quirinale e l'invito formale per una visita di Stato in Francia, la crisi vera e propria

Sergio Mattarella usato da Emmanuel Macron - il gioco sporchissimo del francese : 'In teoria - ora...' : Ha usato Sergio Mattarella per salvare la propria poltrona dagli attacchi di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini . La mossa sporchissima di Emmanuel Macron è svelata da una fonte diplomatica francese, ...

Omicidi per disperazione - Sergio Mattarella concede la grazia a tre anziani che uccisero i propri familiari : Il presidente della Repubblica ha tenuto conto "dell'età avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute"

Sergio Mattarella concede la grazia a tre anziani - omicidi per disperazione : Tre atti di clemenza nei confronti di tre persone anziane, malate, che hanno commesso omicidio per disperazione. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, tre Decreti di concessione della grazia in favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, nato nel 1941, di Giancarlo Vergelli, nato nel 1931, e di Vitangelo Bini, nato nel 1930. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato ...

Sergio Mattarella - la diplomazia segreta del Quirinale. Cosa non torna dopo la telefonata con Macron : "La diplomazia segreta del Quirinale". QualCosa si sta muovendo, dalle parti del Colle, e non è una buona notizia per Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo un retroscena della Stampa, Sergio Mattarella sta diventando il riferimento dei leader internazionali prima ancora del premier Giuseppe Conte

Sergio Mattarella stufo del M5s - se cade il governo si va a votare : gode Matteo Salvini : C'è qualcosa nel governo che non funziona più. L'idillio tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio è finito e il caso Venezuela lo dimostra chiaramente. Ora ne ha preso atto anche il Quirinale, vigile osservatore delle dinamiche dell'esecutivo. Pare che Sergio Mattarella abbia fatto arrivar