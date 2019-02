Sardegna | protesta per il prezzo del latte | uomini armati assaltano e danno fuoco a una

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - MGO - : "Protesta latte? Così scomparirà la Sardegna. La nostra politica vive di slogan" : Lo ripeto, la TAV aumenta l'economia delle nostre Imprese che fruiranno di questa magnifica opera e l'Italia finalmente entra in Europa. Simone Ciloni Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui ...

Elezioni in Sardegna - dopo la protesta dei pastori cresce l'affluenza : alle 19 è al 43 - 7% : Sul voto rischiano di pesare anche le vicende recenti di cronaca e le diverse vertenze: alla protesta dei pastori si aggiunge la questione industriale giunta a un punto cruciale per la filiera dell'...

Il voto non ferma la protesta dei pastori in Sardegna : armati assaltano un camion Regionali : al voto fino alle 22 : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

Protesta del latte in Sardegna - la preoccupazione anche per gli agricoltori liguri : ... inattese non sono: i margini di guadagno, quando ci sono, sono così lievi che basta un periodo di crisi un po' più lungo del solito per mettere in ginocchio un'intera economia. E tuttavia i margini ...

Protesta del latte in Sardegna - i pastori rifiutano i 72 centesimi al litro : Proposta di 72 centesimi al vaglio delle campagne Per il mondo delle campagne gli aspetti indicati nel documento , 'rappresentanza dei pastori all'interno dei consorzi', 'proroga della scadenza dell'...

Sardegna - nuova protesta dei pastori. Ancora latte versato in strada. : Violata dopo poche ore la tregua nonostante la prima intesa raggiunta ieri sul prezzo di 72 centesimi. Manifestazioni anche in Sicilia

Latte - protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante tavolo per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...

Latte - protesta dei pastori in Sardegna continua : bloccata statale - : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

Latte - protesta dei pastori in Sardegna : sversamenti nella cascata - l’acqua si tinge di bianco : Prosegue la protesta dei pastori sardi: tante le manifestazioni nel Nord Sardegna, e le iniziative tra il Campidano e il Nuorese. I cittadini sono scesi in piazza con i pastori a Isili, dove è stato preparato il formaggio in strada. A Sadali il Latte è stato gettato nella cascata che scorre all’interno del paese e a Mandas. Esposte lenzuola bianche per solidarizzare con la battaglia degli allevatori ovini per il crollo del prezzo del ...

Sardegna - protesta dei pastori in piazza a Nuoro : il sindaco rovescia il latte insieme ai manifestanti : Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola.Soddu: Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Cal, Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e ...

La protesta per il latte - cosa sta succedendo in Sardegna : Circa un milione di litri è stato versato per strada, e i pastori sardi minacciano di proseguire con le iniziative di protesta, bloccando anche porti e aeroporti, per creare disagi anche in vista delle elezioni regionali del 24 febbraio. A rischio ci sono 12mila allevamenti della Sardegna. Coldiretti sta manifestando a Montecitorio.Continua a leggere