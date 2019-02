Il premio Oscar per la star più fotografata sul red carpet va a Kendall Jenner!

Oscar : Lady Gaga in lacrime - è suo il premio per la miglior colonna sonora : Ora lo possiamo anche dire: dopo la vittoria scontata agli Oscar di Rami Malek nella categoria miglior attore protagonista un altro risultato quasi certo era quello dedicato alla miglior colonna sonora. Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di "A star is born", di cui Bradley Cooper è sia regista che protagonista, hanno cominciato a proliferare su YouTube una miriade di cover del brano Shallow, segno che il brano è stato apprezzato dal ...

Riviera International Film Festival : il premio Oscar J.Miles Dale nelle masterclass : J.Miles Dale, vincitore dell'Oscar 2018, sarà tra i protagonisti delle masterclass del RIFF Insieme al noto produttore canadese faranno parte del Riviera International Film Festival anche lo sceneggiatore Scott Z.Burns, il direttore delle produzioni originali Sky, Nils Hartmann con Stefano Bises e Nicola ...

5 curiosità sull'attrice premio Oscar Olivia Colman : La notte del 24 febbraio 2019 ha visto il film 'La Favorita' essere candidato con ben 10 nomination agli Oscar, pur riuscendo a vincere una sola statuetta. Tale Premio se lo è aggiudicato Olivia Colman come migliore Attrice Protagonista del film del regista Yorgos Lanthinos. Di seguito vediamo 5 curiosità su Olivia Colman....Continua a leggere

Free Solo : un premio Oscar da brividi : ... scalare senza corde di sicurezza la parete rocciosa più famosa al mondo, i quasi mille metri di El Capitan nel parco nazionale di Yosemite. Prodotto da National Geographic, il documentario vede la ...

La favola di Rami Malek - premio Oscar in nome di Freddie : Ma se c'è un posto nel mondo dove è possibile credere che le favole diventino realtà, quello è certamente Hollywood, così ieri la felice parabola di Malek/Mercury ha toccato l'apice dopo aver già ...

premio Oscar - finale a sorpresa con trionfo di “Green Book” e Olivia Colman : finale a sorpresa alla 91esima edizione degli Oscar del cinema con la statuetta a "Green Book" come miglior film e a Olivia Colman, attrice protagonista di "La Favorita". La cerimonia al Dolby Theatre si e' aperta con i Queen sulle note di "We will rock you" e "We are the champions" cantate da Adam Lambert mentre una gigantografia di Freddy Mercury ha reso omaggio al frontman scomparso, protagonista, col volto di Rami Malek, di uno dei film in ...

Oscar 2019 - la stizza di Spike Lee per il premio a Green Book : “Chiamata sbagliata - sembrava uno scherzo” : Anche il “fronte antirazzista” che ha vinto simbolicamente gli Oscar 2019 si spezza a metà. Variety riporta che negli attimi immediatamente successivi all’assegnazione del premio al miglior film per Green Book, il regista Spike Lee è rimasto visibilmente contrariato. In lizza nella stessa categoria con BlacKkKlansman, vincitore comunque dell’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale, ed autore di uno degli speech più impegnati ed ...

Oscar 2019 - "Grazie Messico" : il Roma di Cuaron vince il premio di Miglior Fotografia e anche come film straniero : E' stato assegnato al film ' Roma ' del regista messicano Alfonso Cuaròn l'Oscar per la Migliore Fotografia. 'Grazie Messico', ha detto il regista sul palco stringendo la statuetta. Il film prodotto ...

Oscar 2019 - il premio a Green Book parla l'italiano del 'paisà' Viggo Mortensen : Con un colpo di scena che ha ribaltato tutti i pronostici, l'Oscar è andato a 'Green Book'. La toccante commedia di Peter Farrelly sulla storia vera dell'amicizia tra il musicista afroamericano Don ...

Oscar 2019 - diretta : Regina King vince il premio per la miglior attrice non protagonista : È partita la serata degli Oscar 2019. Il palco del Dolby Theater di Los Angeles si è acceso sulle note di "We will rock you" dei Queen, inaugurando la 91esima edizione...

È morto Stanley Donen - re dei musical hollywoodiani - premio Oscar alla carriera suo Cantando sotto la pioggia : Regista, produttore, coreografo, ballerino, insieme a Gene Kelly , ma soprattutto re indiscusso dei musical hollywoodiani, come era stato ribattezzato da colleghi e giornalisti: Stanley Donen , la cui ...

È morto Stanley Donen - il re dei musical hollywoodiani - premio Oscar alla carriera suo Cantando sotto la pioggia : Regista, produttore, coreografo, ballerino ma soprattutto re indiscusso dei musical hollywoodiani, come era stato ribattezzato da colleghi e giornalisti: Stanley Donen , la cui opera più conosciuta è ...

Oscar - i 90 anni del premio : dalla volta in cui lo presentò Paperino ai grandi esclusi (Kubrick incluso) che non l’hanno mai vinto : 16 maggio 1929, quasi novant’anni fa. La Blossom Room del Roosevelt Hotel di Hollywood è riservata per 270 ospiti che hanno pagato cinque dollari a testa per una cena privata. Sul palco, l’attore Douglas Fairbanks e il regista Cecil DeMille, assegnano per la prima volta l’Academy Awards of Merit, un premio alle eccellenze cinematografiche. Sì, è la prima notte degli Oscar, molto più spartana e rapida di come la conosciamo oggi, cinque minuti in ...

premio Oscar 2019 : storia - curiosità e quando è nato : Premio Oscar 2019: storia, curiosità e quando è nato Negli ultimi decenni, la premiazione Oscar è l’evento per eccellenza. Evento mondiale che accende migliaia di telecamere e microfoni su star, registi e scenografi che popolano le strade californiane di Hollywood. Nel 1927 gli esponenti dell’industria cinematografica Usa fondarono l’Accademia delle arti e della scienza del cinema. All’ inaugurazione fu proposto un Premio annuale ...