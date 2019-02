F1 | Test Barcellona 2019 | Norris il migliore e poi si ferma | bene Ferrari e Red Bull sull

F1 – Test Barcellona - terminato il Day1 al Montmelò : Norris sorprende tutti - Bottas ‘rinchiuso’ ai box [TEMPI] : Lando Norris, è questo il nome che spicca nella vetta della classifica dei tempi della prima giornata della seconda e ultima sessione di Test invernali di F1: bene Vettel, Bottas in difficoltà E’ Lando Norris il più veloce della prima giornata dell’ultima sessione di Test invernali di F1 prima dell’esordio stagionale. Il pilota della McLaren ha fermato il crono sull’1.17.709, lasciandosi alle spalle un buon Gasly e ...

F1 – Test Barcellona - la giornata di lavoro di Bottas inizia male : bandiera rossa al Montmelò - la Mercedes costretta a correre ai ripari [GALLERY] : Problemi in pista per Valtteri Bottas al suo primo giro ai Test di Barcellona: la W10 costretta a tornare ai box Mercedes E’ in corso la prima giornata della seconda sessione invernale di Test di F1. I piloti sono in pista al Montmelò, sul circuito di Barcellona, per proseguire il lavoro iniziato la settimana scorsa con i rispettivi team in vista dell’esordio stagionale, in programma il 17 marzo in Australia. La Mercedes ha ...

F1 - Alonso è a Barcellona per i Test : Barcellona - Fernando Alonso, diviso tra la F1 e la Indy500. Il pilota spagnolo è stato avvistato oggi al circuito del Montmelò, dove sono in corso i test della F1 durante i quali l'ex ferrarista ...

F1 – Test Barcellona - Mercedes all’attacco della Ferrari : al Montmelò spunta una W10 rivoluzionata : Il team campione del mondo ha portato in pista a Barcellona una monoposto completamente diversa rispetto a quella di una settimana fa Una Mercedes tutta nuova, caratterizzata da un pacchetto aerodinamico completamente differente rispetto a quello di una settimana fa. La W10 portata in pista questa mattina da Lewis Hamilton nella seconda sessione di Test a Barcellona ha indossato un vestito inedito, con un diverso muso caratterizzata da una ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Fernando Alonso al volante della McLaren? Lo spagnolo è atterrato in terra catalana : Fernando Alonso potrebbe tornare a guidare una vettura di Formula Uno già durante i Test di Barcellona che sono incominciati nella giornata odierna. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal trionfo alla 24 Ore di Daytona e pronto per affrontare la 500 Miglia di Indianapolis dove andrà a caccia della Tripla Corona, potrebbe infatti mettersi al volante della McLaren come ha anticipato la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha infatti provato il ...

F1 - Test Barcellona : comanda Giovinazzi - Leclerc terzo a 4 millesimi da Gasly : La prova di Lewis Hamilton sembra confermare il pessimismo: anche stavolta il campione del mondo è indietro in classifica, solo ottavo a +1.743. Per la scuderia anglo-tedesca è tempo di correre ai ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 26 febbraio. Giovinazzi al comando - Leclerc terzo dopo i problemi - rivoluzione Mercedes : La prima giornata della seconda finestra di Test collettivi di Formula 1 a Barcellona si è aperta con una graditissima sorpresa in Testa alla classifica per gli appassionati italiani, infatti Antonio Giovinazzi ha chiuso la sessione mattutina davanti a tutti dimostrando ancora una volta la competitività dell’Alfa Romeo in vista del Mondiale 2019. Il pugliese ha completato il suo programma di lavoro senza particolari problemi ed ha stampato ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mercedes rivoluzionata! Tante novità tecniche e macchina stravolta! : Era lecito aspettarselo e la conferma è arrivata alla prova dei fatti. La Mercedes ha messo in campo tutto il proprio ingegno e le proprie forze per dare una sterzata decisa alla nuova W10 che vorrà dare l’attacco al sesto titolo iridato consecutivo di F1. Dopo i problemi di bilanciamento denunciati dai piloti nel corso della prima finestra di Test tenutisi a Barcellona (Spagna), il team di Brackley aveva annunciato che sarebbero stati ...

F1 - Test Barcellona 2019 : problema al sistema di raffreddamento per la Ferrari. Leclerc ai box quasi tutta la mattina - poi firma il secondo tempo : La seconda finestra dei Test collettivi di Formula 1 a Barcellona non è cominciata nel migliore dei modi per la Ferrari, con il monegasco Charles Leclerc che è stato costretto a rimanere ai box per due ore e mezza a causa di un problema tecnico. Dopo aver completato un primo run da cinque giri infatti, il pilota della Rossa è stato richiamato in pit-lane per effettuare alcuni controlli sulla vettura. Dopo due ore e mezza di attesa, in cui i ...

F1 – Test Barcellona - si torna in pista al Montmelò per la seconda sessione : tutte le immagini del Day-1 [GALLERY] : Le scuderie sono tornate in pista al Montmelò per la seconda ed ultima sessione di Test prima dell’esordio di Melbourne Si torna in pista, scatta oggi la seconda sessione di Test pre-stagionali di Formula 1 che si concluderà venerdì prossimo. Lo scenario è sempre il circuito del Montmelò, dove i team continueranno a sviluppare le proprie monoposto in vista dell’esordio di Melbourne, dove il 17 marzo si terrà il Gp ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 26 febbraio. Leclerc ed Hamilton subito in pista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata della seconda serie di Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló proseguirà l’avvicinamento all’inizio del prossimo campionato a Melbourne (Australia), programmato il 17 marzo. La Ferrari, contrariamente a quanto fatto vedere nella prima finestra di prove, impiegherà il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel in tutti e ...