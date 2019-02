ilfattoquotidiano

: Ex Ilva, il vento del cambiamento ha portato a Taranto le stesse polveri di prima. M5s tace, la città non molla - erregi69 : Ex Ilva, il vento del cambiamento ha portato a Taranto le stesse polveri di prima. M5s tace, la città non molla - ilfattoblog : M5s tace, la città non molla [LEGGI - dal blog di @andtundo] #Ilva #Taranto - TutteLeNotizie : Ex Ilva, il vento del cambiamento ha portato a Taranto le stesse polveri di prima. M5s tace… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Hanno marciato in silenzio, a migliaia. Genitori “orfani” dei loro figli strappati alla vita troppo presto, ragazzi dell’associazionismo, cittadini comuni. Tanti, come anon si vedevano da tempo. Ormai soli, senza sponde politiche, nella loro lotta per ricordare che sotto le ciminiere dell’exnulla è cambiato. Nessun politico ha parlato del ritorno in strada – muto eppure rumorosissimo – di chi nel capoluogo jonico continua a lottare perché l’acciaieria continua a inquinare e quindi a provocare danni alla salute. Lo hanno certificato anche gli ultimi dati Arpa Puglia, pubblicati da Peacelink: il siderurgico è tornato a marciare, i livelli di sostanze tossiche sono tornati a crescere.Eppure le promesse sbandierate erano chiare: la situazione è risolta, tutto cambierà. Da quando Luigi Di Maio ha dato il via libera ...