Emanuele Severino | 90 e non li dimostra

: Auguri ad Emanuele Severino, uno degli ultimi grandi filosofi italiani viventi, che oggi #26febbraio compie 90 anni… - Corriere : Auguri ad Emanuele Severino, uno degli ultimi grandi filosofi italiani viventi, che oggi #26febbraio compie 90 anni… - LaScuolaDiAtene : RT @hashtagfilosofi: “Eterni sono ogni nostro sentimento e pensiero.” Emanuele Severino nasce il #26febbraio 1929 - 2014TheVirgin : RT @hashtagfilosofi: “Eterni sono ogni nostro sentimento e pensiero.” Emanuele Severino nasce il #26febbraio 1929 -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il massimo filosofo italiano vivente, tra i maggiori di sempre, compie oggi novant'anni ma non li. Non lino il suo pensiero, la sua forza teoretica, la sua tenacia, il suo persistere come classico, poiché classico lo è da tempo. Basta continuare a scorrerne l'opera fino a Testimoni