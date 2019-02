Bari | immigrata denuncia | aggredita da 6 donne e insultata anche dai soccorritori

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) È unagravissima quella che una donna ivoriana, che vive e lavora regolarmente in Italia da 30 anni, Edith Tro, ha fatto attraverso la stampa locale, e poi nazionale. Secondo quanto si apprende dal racconto della presunta vittima, mercoledì scorso la signora si trovava in Via Duca degli Abruzzi, precisamente in un sottopasso, nel pieno centro del capoluogo regionale pugliese,. All'improvviso avrebbe chiesto ad un gruppo di persone, forse cinque o sei, tutte, di poter passare, in quanto queste occupavano la strada. Visto che le sue richieste non sortivano alcun effetto, Edith ha deciso di oltrepassare di sua iniziativa "l'ostacolo".Subito sarebbero volati insulti pesanti, poi i pugni La donna ha raccontato l'episodio all'emittente locale Tele, i fatti sono stati in seguito confermati dall'interessataai colleghi di Repubblica. Dal drammatico resoconto ...