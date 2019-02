Atalanta | Gasperini | Serve far gol a Firenze La Var? Spero vada tutto bene

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Fondamentale segnare in trasferta» : BERGAMO - "Sarà una partita molto importante per la stagione". Così Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , prima della semifinale d'andata di Coppa Italia con la Fiorentina : "Quando elimini ...

Atalanta - Gasperini : 'La Coppa Italia è la strada più breve per andare in Europa League' : Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia in casa della Fiorentina. 'Una partita determinante per la stagione, ...

Torino-Atalanta - Gasperini : 'La coppa ha influito - ma recupereremo' : Gian Piero Gasperini ha analizzato così la partita, intervistato da Sky Sport: "Ora abbiamo la coppa Italia che per noi è un obiettivo importante, poi torneremo con maggiore attenzione sul campionato.

Atalanta - Gasperini : 'Mai parlato di Champions! Difficile rimontare il Milan' : Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , parla a Sky Sport dopo il ko contro il Torino: 'È un momento così, dobbiamo tirare le fila. Abbiamo una gara molto importante mercoledì, poi ci butteremo con più attenzione sul campionato. Oggi stavamo anche ...

Torino-Atalanta - Gasperini : 'Papu Gomez - fastidio al flessore'. Non convocato : Dimenticare al più presto la sconfitta arrivata nello scontro diretto dell'ultimo turno contro il Milan per riprendere immediatamente la rincorsa al quarto posto e arrivare al meglio all'appuntamento ...

Allarme Atalanta - l’annuncio di Gasperini : “ecco i calciatori che potrebbero partire in estate” : Atalanta, la prossima calda estate di calciomercato potrebbe essere caratterizzata da cessioni importanti come rivelato da Gasperini L’Atalanta continua con la propria politica in fatto di calciomercato. Valorizzare i calciatori per poi rivenderli ed incassare proventi utili ad auto finanziarsi. Sarà così anche nella prossima annata come rivelato dal tecnico Gasperini, il quale parlando a La Stampa ha annunciato i nomi di coloro i ...

Atalanta a due facce : i dubbi di Gasperini. Ma nulla è perduto : L'Atalanta si ferma in casa contro il Milan. Lapresse Chi l'avrebbe mai detto, a volte cadono pure le 'ammazzagrandi' come l'Atalanta, che quest'anno aveva già battuto Inter, 4-1, e Lazio, 1-0, in ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Piatek super - ci ha fatto crollare. Ora ripartiamo più forti' : Mezz'ora alla grande, poi la rimonta subita. L'Atalanta esce con il morale a terra dalla sfida contro il Milan, capace di ribaltare il risultato e di vincere 3-1 a Bergamo. Nerazzurri ko contro una ...

Atalanta-Milan - Gasperini : “Partita giusta cambiata dagli episodi” : Atalanta-Milan 1-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Il gol allo scadere del primo tempo ha cambiato la partita sicuramente. C’erano i presupposti per fare bene, ma quel gol lo abbiamo accusato. Il Milan poi è stato bravo […] L'articolo Atalanta-Milan, Gasperini: “Partita giusta cambiata dagli ...

Atalanta-Milan - Gasperini : “condizionati dal primo gol subito” : Sconfitta per l’Atalanta nella gara di campionato contro il Milan, ecco le dichiarazioni dell’allenatore di Gasperini ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto la partita giusta, c’erano i presupposti per fare risultato, il gol subito ci ha tagliato le gambe, il secondo tempo è stato di sofferenza. Era una prova importante, alcune situazioni sono difficili da valutare, il gol nel finale del primo tempo ci ha penalizzato ...

Atalanta-Milan - Gasperini : 'Non è una partita decisiva. Bravo Gattuso - ha dato una svolta' : Un solo punto di differenza separa Atalanta e Milan in classifica, rispettivamente quinta e quarta nel campionato di Serie A. Quello di domani, dunque, sarà un vero e proprio scontro diretto per la ...

Atalanta - Gasperini : "Pronti per il Milan - ma serve una prestazione di livello" : Per uno che ha appena preso a "calci" la Juve eliminandola per la prima volta dalla Coppa Italia dopo un lustro o giù di lì di esclusivi successi, quella con il Milan dovrebbe essere una partita come ...

Atalanta-Milan - Gasperini prepara l’esame rossonero : “ce la possiamo giocare con le big!” : Gian Piero Gasperini pronto all’esame Milan, uno scontro per la Champions League al quale l’Atalanta si è guadagnata il diritto di partecipare “La gara di domani sarà un bell’esame, di quelli tosti, corposi. Ma ci arriviamo preparati. Ai fini della classifica non sarà una partita decisiva, ma sicuramente sarà una gara importante che ti può dare ancora più fiducia e convinzione“. Gian Piero Gasperini introduce ...