Xiaomi Mi 8 vs Xiaomi Mi 9 | vale la pena passare al nuovo modello? Confronto da MWC 2019

Al MWC 2019 di Barcellona abbiamo avuto modo di provare Xiaomi Mi 9 e lo abbiamo messo alla prova su AnTuTu, dove non ha deluso le aspettative.

A poche ore dal lancio in occasione del Mobile World Congress, Xiaomi Mi 9 è già lo smartphone più venduto su Amazon Italia. Lo confermano i pre-ordini relativi alla variante con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, in esclusiva su Amazon.it e sullo store online ufficiale di Xiaomi.

Presentato lo scorso 20 febbraio, lo Xiaomi Mi 9 sta facendo già schizzare le prenotazioni, e non soltanto sul mercato cinese, dove ne risultano già pre-ordinate un milione di unità, ed anche oltre. Le vendite del dispositivo vanno a gonfie vele anche in Italia, come dimostrato dalla divisione nostrana di Amazon, dove il device è riuscito a conquistare il primato di prodotto Bestseller in Cellulari e Smartphone.

In occasione del Mobile World Congress 2019, Xiaomi ha ufficialmente lanciato il suo primo smartphone 5G: parlaiamo di Xiaomi Mi MIX 3 5G

Il team di sviluppo di MIUI fa come di consueto il punto sulla situazione di POCOPHONE F1, con alcune novità in arrivo nelle prossime settimane.

Xiaomi Mi 9 SE è stato avvistato al MWC 2019 con la MIUI 10 Global Stable facendo pensare ad un suo arrivo in tempi brevi sui mercati internazionali.

Il box in questione quindi oltre a far andare applicazioni on demand in streaming più famose come Netflix, Spotify, può installare pure le applicazioni dedicate allo sport on demand in Italia come Dazn e Now TV.

Xiaomi lancia il Mi Mix 3 5G con Qualcomm e il Mi 9 con tripla fotocamera e intelligenza artificiale : Il Mi 9 ha una batteria da 3300 mAh, con ricarica rapida wireless da 20W, la prima al mondo, con certificazione TUV Rheinland. Si ricarica fino al 70% in soli 30 minuti, e completamente in 60 minuti. ...

Mi Mix 3 5G è stato presentato da Xiaomi al MWC 2019 che apri ufficialmente domani i cancelli della Gran Fira di Barcellona. Dopo le notizie trapelate a settembre e l'annuncio in Cina dello scorso anno sulla versione per la quinta generazione dello smartphone Android all display, senza notch.

Xiaomi Mi 9 è risultato estremamente facile da smontare e riparare: ecco il primo teardown ufficiale dello smartphone.

Xiaomi Mi9 : un top di gamma al prezzo di un medio di gamma : Wang Xiang, parla il Vice President Come da tradizione Wang snocciola i numeri di Xiaomi, ora al quarto posto nel mondo come produttore di smartphone, addirittura primo nel mercato 'Open' in Spagna. ...

Smartphone - arriva Xiaomi e cresce più di Huawei : da maggio un 5G a meno di 600 euro : La batteria è da 3300 mAh ed è predisposto per la ricarica senza fili che promette di essere la più veloce del mondo: il 100% in 90 minuti. Colori cangianti che fanno molto giovane sarà disponibile ...