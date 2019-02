Sardegna | seggi aperti per lo scrutinio

Elezioni Sardegna - riaperti i seggi per il conteggio dei voti : riaperti i 1.840 seggi della Sardegna dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle Elezioni regionali. Le urne si sono chiuse domenica alle 22 con l'affluenza che si e' attestata sul ...

Seggi aperti in Sardegna per un voto dal valore nazionale. Cosa sapere : Si sono aperte alle 6.30 le urne negli otto collegi della Sardegna, dove quasi 1,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione fra 7 candidati e 58 consiglieri regionali fra quasi 1.400 in corsa, suddivisi in 24 liste. Sul voto, considerato dai principali partiti anche un test nazionale in vista delle elezioni europee di maggio, pesa la protesta dei pastori per il prezzo del latte ovino, che per tutto febbraio ...

PASTORI Sardegna CONTRO PREZZO DEL LATTE/ Video - nuova protesta : "blocchiamo i seggi elettorali" : PASTORI sardi, protesta CONTRO PREZZO LATTE: assaltato tir a Porto Torres, carne sull'asfalto. Video e ultime notizie: 'pronti a bloccare seggi SARDEGNA'

L'onda dei grillini si spiaggia in Sardegna : il seggio va a sinistra : Si è avverato il paradosso di Josè Saramago. Nella città teatro del suo Saggio sulla lucidità, Einaudi,, l'azione romanzesca parte da un risultato elettorale sorprendente: il 70% dei votanti sceglie ...

Elezioni suppletive Sardegna - seggio al candidato di centrosinistra Andrea Frailis : affluenza crollata al 15% : È il candidato del centrosinistra Andrea Frailis a vincere le Elezioni suppletive in Sardegna per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, dopo le dimissioni di Andrea Mura, espulso dal M5S per le troppe assenze. Frailis, classe 1956, giornalista dell’emittente Videolina, a scrutinio ultimato ha ottenuto il 40,46% delle preferenze. Secondo il pentastellato Luca Caschili con il 28,92%, terza la candidata del centrodestra (Lega, Fi, Fdi) ...

Sardegna - solo il 15% di affluenza alle elezioni suppletive : il centrosinistra toglie il seggio al M5s : È il candidato del centrosinistra Andrea Frailis a vincere le elezioni suppletive in Sardegna per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, dopo le dimissioni del Andrea Mura , espulso dal ...

Sardegna - elezioni suppletive alla Camera : il centrosinistra vince e sfila il seggio al M5s : Alle 23 seggi chiusi e affluenza ferma al 15,5%. Il candidato del M5s Luca Caschili chiama Andrea Frailis per complimentarsi della vittoria

Elezioni in Sardegna - vince Frailis - Pd e Leu - : i 5 Stelle perdono il seggio. Ma è astensione record : vota il 15% : Il nuovo deputato di Cagliari è, a sorpresa, Andrea Frailis, centro sinistra, ma chi ha veramente vinto le suppletive è il partito dell'astensione: ha votato il 15,6 per cento. A scrutinio terminato a ...