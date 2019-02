Salvini | ' Non andrò a Palazzo Chigi e non chiedo ministri in più'

Salvini rassicura Di Maio : "Non chiederò premiership" : "Non cambia nulla, si va avanti. Ho dato la mia parola e la mia parola vale cinque anni e non certo cinque mesi...''. In collegamento telefonico con La7 speciale elezioni, Matteo Salvini assicura che ...

Salvini - i due forni non sono più sostenibili : Il voto sardo conferma una larga e chiarissima revoca del consenso al M5S da parte del Paese, un fenomeno ormai evidente a tutte le latitudini, nelle grandi città come nei piccoli centri, da Nord a Sud. Nei dodici mesi successivi alle Politiche del 4 marzo scorso non c'è elezione amministrativa, regionale, suppletiva che non sia stata segnata da una pesantissima sconfitta del Movimento di Grillo. Alle Comunali del giugno scorso ...

Parla Desogus - il candidato M5s in Sardegna : "Di Maio non ci ha messo la faccia perché sapeva di perdere contro Salvini" : Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall'inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini". Francesco Desogus, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Sardegna, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai ...

Elezioni Sardegna - ecatombe M5s ma Salvini Non vola : La sintesi è questa: Salvini vince anche se, in Sardegna, nonostante lo straordinario impegno profuso, non trasforma in oro tutto quello che tocca (ma su questo torneremo tra un po'); Di Maio, e il dato è davvero clamoroso, registra un'incredibile ecatombe; il centrosinistra di Massimo Zedda, inteso come coalizione larga, inclusiva, rinnovata, come avvenuto due settimane fa in Abruzzo, esiste.Questi i numeri, a scrutinio ancora in ...

Salvini Non sfonda - Silvio resiste Il Pd è vivo. M5S? Nessun dramma : Elezioni regionali Sardegna. Mentre lo scrutinio procede più che a rilento, alla velocità di una lumaca con l'artrosi e con il sito della Regione che incredibilmente risulta per lungo tempo irraggiungibile, emrgono alcuni segnali politici inequivocabili... Segui su affaritaliani.it

'Rapper' pro Salvini inganna il web : i suoi 'fan' su facebook non sanno chi sia : Negli ultimi giorni diversi appassionati di hip hop hanno segnalato pubblicamente di aver trovato il like – o il follow, che dir si voglia – alla pagina di un rapper, il cui nome d'arte é 'Italo X', senza però aver mai sentito parlare di lui. Alcuni di questi lavorano nel settore musicale da anni, o sono comunque molto influenti nell'ambiente hip hop. Scorrendo la lista dei "supporter" su facebook del personaggio sopraccitato, é tuttora facile ...

Sardegna - il flop dei 5 Stelle preoccupa Salvini : 'Spero non implodano' : Le elezioni in Sardegna rischiano di diventare, per Salvini, una preoccupazione più che una vittoria. Nonostante la coalizione di centrodestra abbia racimolato più voti rispetto a quella di centrosinistra, il M5S (alleato di governo) ha avuto un tracollo vertiginoso. Il movimento fondato da Beppe Grillo ha perso 2 elettori su 3 in Sardegna. Sardegna, i 5 Stelle crollano nei consensi "Ora speriamo non implodano" avrebbe detto Salvini sfogandosi ...

'Per far politica non serve la patente. Salvini? Il miglior comunicatore. Il Pd? Deve ancora lavorare' : Il presentatore ha parlato di politica e comunicazione in un'intervista a La Verità: 'Non vedo pericolo di un incantatore di serpenti che cerca di fregare chi ascolta'

Maurizio Costanzo : Per far politica non serve la patente. Salvini? Il miglior comunicatore. Il Pd? Deve ancora lavorare : "Mica bisogna avere il patentino per fare politica". Maurizio Costanzo non è spaventato nel vedere la gente comune in Parlamento: al contrario, è una tendenza che apprezza. Lo ha detto in un'intervista per La Verità, dove ha parlato di politica e comunicazione. E, ovviamente, della sua amata Maria De Filippi, con cui "in 25 anni non abbiamo mai litigato". Con i suoi programmi la gente comune è entrata in tv. Oggi quella stessa gente ha espugnato ...

Elezioni Sardegna : il calo della Lega non oscura il successo di Salvini : Ieri si sono tenute le Elezioni regionali in Sardegna, dopo una campagna elettorale che nelle ultime settimane si era giocata soprattutto sulla questione del prezzo del latte. La protesta dei pastori non si è fermata nelle ore di votazione e si sono registrati diversi presidi, sversamenti e assalti a chi trasportava il prodotto. Per quanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini il 12 febbraio avesse giurato che si sarebbe trovata una soluzione ...

Salvini - un ministro non può visitare un detenuto per portare solidarietà. Per legge : Matteo Salvini si è recato in carcere a Piacenza, così come lui stesso ha raccontato, a portare la propria solidarietà all’imprenditore condannato per aver sparato a un uomo che si era introdotto nel suo cantiere a scopo di furto. In spregio a una sentenza passata in giudicato, in spregio alla divisione dei poteri che è alla base della democrazia moderna, in spregio alla legge. Salvini ha usufruito del potere di visita alle carceri che ...

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini Non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini Non può far festa : i due 'dati nascosti' nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna , ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e ...

Sardegna alle urne - affluenza in aumento rispetto al 2014. Salvini assicura : 'Non ci sarànno ripercussioni sul governo' : Seggi aperti fino alle 22 per le elezioni regionali. alle 19 l'affluenza era del 43,78% un paio di punti in più rispetto alle ultime elezioni. Salvini rompe ancora il silenzio elettorale. Solo lunedì ...