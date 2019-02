Salvini | i due forni non sono più sostenibili

Regionali Sardegna - perché Matteo Salvini non può far festa : i due "dati nascosti" nel voto : Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna, ma Matteo Salvini non festeggia. Il testa a testa tra Christian Solinas e il candidato del centrosinistra Zedda è più serrato del previsto e nasconde, exit poll alla mano (scrutinio iniziato solo alle 7 di lunedì 25 febbraio), almeno due verità da

Elezioni in Sardegna - Salvini e Di Maio hanno due omonimi : In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le Elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui ...

Tav - un passo avanti e due indietro. Ma il balletto non si addice a Salvini : Il Salvini di una volta avrebbe detto che erano pratiche da «vecchia» politica. E nonostante la sua più volte dichiarata attenzione alla terza età, all'aggettivo non dava certo una valenza positiva.

Proteste - grida e "buu" a un comizio di Salvini : denunciati due ragazzi : Due ragazzi di Oristano, Sardegna, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stati fermati in occasione di un comizio in città di Matteo Salvini per Proteste, grida e "buu" all"indirizzo del leader della Lega, nell'isola per la campagna elettorale in vista del voto regionale fissato a domenica 24 febbraio. I due giovani sardi sono stati identificati dalle forze dell'ordine e denunciati: a sollevare il caso, come ...

Alghero - l’elettore sardo a Salvini : “Matteo - due parole su Bossi!”. Ma il ministro lascia il palco e se ne va : “Matteo, due parole su Bossi, poverino!”. Matteo Salvini, ad Alghero per il tour elettorale in vista delle Regionali in Sardegna, ha appena concluso l’intervento dal palco. Un simpatizzante della Lega, ai piedi del palco, gli urla due volte di dire qualcosa sul fondatore del Carroccio, Umberto Bossi, che lo scorso 14 febbraio è stato ricoverato con urgenza per un malore. L'articolo Alghero, l’elettore sardo a Salvini: ...

Il movimento mette al sicuro Salvini - ma si divide in due. Rousseau nel mirino : La base grillina assolve Salvini e sostiene l’alleanza con la Lega. Contro l’autorizzazione a procedere votano 30 mila e 948 iscritti (59,05%). Oggi la decisione della giunta per le Immunità del Senato

Immigrati - due africani della Diciotti trascinano Salvini e Toninelli a processo : I giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno deciso di processare i ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini per alcune loro dichiarazioni sui migranti della nave Vos Thalassa fatte a luglio 2018. La Cedu ha accolto il ricorso di un immigrato sudanese e uno ghanese che hanno denunciat

Foibe - Ministro Salvini : “Chi nega uccide due volte” : “Chi nega, uccide due volte. Oggi a Basovizza mi sono emozionato e commosso, durante la preghiera per i nostri connazionali Martiri delle Foibe e nell’ascolto delle storie dei loro famigliari. Grazie, noi non dimentichiamo“: lo si legge in un post sulla pagina Facebook del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, in riferimento alle celebrazioni del Giorno del Ricordo. L'articolo Foibe, Ministro Salvini: “Chi nega ...

Mahmood - Elisa Isoardi e Salvini : il vincitore di sanremo divide i due ex fidanzati : Ma sono molti anche quelli che la attaccano senza mezzi termini dandole in sostanza della 'venduta' alle cause della sinistra perché considerano la vittoria di Mamhood pilotata e 'politica'. #Mahmood ...