Pensioni | Quota 100 e rdc | il testo approda in Senato per gli ultimi nodi da chiarire

Quota 100 : anticipo TFS sale a 45 mila euro - cosa cambia per le Pensioni : Quota 100: anticipo TFS sale a 45 mila euro, cosa cambia per le pensioni Aumenta la soglia dell’anticipo del Tfs, il trattamento di fine rapporto degli statali; ciò avviene per effetto delle modifiche al decreto che introduce anche il reddito di cittadinanza oltre a Quota 100. Da 30mila euro si passa a 45mila euro grazie alla previsione di un apposito meccanismo bancario che poggia su una convenzione con l’Abi. Da segnalare poi che ...

Pensioni anticipate e Quota 100 - Salvini contro Fitch : 'Conta la vita reale' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 febbraio 2019 vedono arrivare la replica del Vice Premier Salvini all'Agenzia Fitch, nella quale si evidenziano i risultati raggiunti sinora con l'avvio della Quota 100. Nel frattempo dall'opposizione si punta il dito contro lo spot delle nuove Pensioni anticipate diffuso dalla Rai (giudicato ingannevole), mentre il testo del decretone arriva all'esame dell'aula del Senato. Infine, nella giornata di ...

RIFORMA Pensioni E QUOTA 100/ Il tempo gioca contro le scelte del Governo : La RIFORMA delle PENSIONI voluta dal Governo, con QUOTA 100 e altri interventi, mostra di avere un orizzonte temporalmente limitato

Pensioni ultima ora : Quota 100 non abolisce Fornero - cosa manca : Pensioni ultima ora: Quota 100 non abolisce Fornero, cosa manca cosa resta della Fornero Il tema previdenziale è stato uno degli argomenti affrontati nel corso del suo lungo intervento da Susanna Camusso dal palco del congresso della Cgil svoltosi a Bari e conclusosi con la successione tra la segretaria generale uscente Susanna Camusso e Maurizio Landini. Pensioni ultima ora, Camusso boccia manovra Governo Conte Dal discorso della ...

Riforma Pensioni e Quota 100 - oggi l'incontro tra governo e sindacati : Il confronto tra governo e sindacati ripartirà questa mattina alle ore 10:00 presso il Ministero del Lavoro. L'esecutivo ha infatti convocato i rappresentati della piattaforma sindacale (formata da Cgil, Cisl e Uil) al fine di aprire un tavolo sui principali interventi di Riforma del settore previdenziale dopo che in diverse occasioni le parti sociali hanno espresso l'urgenza di un ulteriore allargamento delle misure di flessibilità avviate con ...

Scuola - Pensioni Quota 100 : nel 2019/2020 70 mila cattedre vacanti - verso riapertura GaE : Può essere definita discreta, fino ad oggi, l'adesione alla pensione anticipata a quota 100 nella Scuola tra i docenti ed il personale Ata. Il punto sul numero previsto delle uscite conseguente alle domane presentate nella Scuola lo fa il quotidiano Il Giornale secondo il quale, entro la scadenza delle istanze di cessazione dal servizio del 28 febbraio 2019, saranno circa ventimila le domande presentate dal personale scolastico. Ma con la stessa ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Monti “sindacati mai contrari a Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Monti “sindacati mai contrari a Fornero” Monti “sindacati non contrari alla Riforma Fornero” Pensioni ultima ora: l’ultima mossa del MoVimento 5 Stelle rispetto a Quota 100 tira in ballo Mario Monti. Dopo la manifestazione di sabato 9 febbraio 2019 dei sindacati in piazza a Roma uniti contro le scelte economiche del governo Conte arriva una contromossa del movimento politico che con la Lega ...

Pensioni Quota 100 : requisiti e domanda - la circolare attuativa Inps : Pensioni quota 100: requisiti e domanda, la circolare attuativa Inps circolare Inps su quota 100 L’attesa circolare attuativa Inps sulle Pensioni quota 100 è finalmente arrivata. L’ha diffusa l’Istituto previdenziale nella giornata di martedì 29 gennaio 2019. La circolare contiene le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, nonché le istruzioni relative alla pensione quota 100, ...

Pensioni ultima ora : esclusi Quota 100 - per chi resta la Riforma Fornero : Pensioni ultima ora: esclusi Quota 100, per chi resta la Riforma Fornero esclusi Quota 100 nel 2019, c’è la Legge Fornero Pensioni ultima ora: a fronte della bozza del decreto su Pensioni e reddito di cittadinanza giungono le prime reazioni. I sindacati non soddisfatti delle misure contenute nel testo e chiedono al governo maggiore impegno su specifici fronti previdenziali. Si registrano nelle ultime ore interventi da parte dei massimi ...

Pensioni - chi ha fatto richiesta per accedere a quota 100 : penalizzate le donne : Gli ultimi dati forniti dall'Inps sui lavoratori che hanno richiesto di poter accedere alla quota 100, l'anticipo Pensionistico introdotto dal governo con la legge di Bilancio, mostrano una netta prevalenza degli uomini, con le donne fortemente penalizzate. L'istituto di previdenza fornisce anche i dati riguardanti la distribuzione geografica e anagrafica dei richiedenti.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : domande Quota 100 - ecco da dove arrivano : Pensioni ultima ora: domande Quota 100, ecco da dove arrivano Pensioni ultima ora: la possibilità di inviare domande per aderire a Quota 100 dà modo di analizzare i dati delle tante domande giunte nelle prime tre settimane. Di seguito sarà possibile avere alcune indicazioni su chi sono coloro che in tutta Italia hanno deciso di cogliere l’opportunità di una pensione anticipata messa a disposizione grazie alle nuove misure del Governo ...

Pensioni : oltre 60 mila richieste presentate per Quota 100 - si attende una verifica del budget : oltre 60 mila richieste di prepensionamento sono state già presentate in poche settimane dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100 sbandierato dalla Lega ed introdotto nel maxi decreto unico che sta seguendo il suo esame in Commissione Lavoro al Senato. Si registra una maggiore affluenza di domande al sud Circa 6,7 miliardi di euro erano i costi iniziali ipotizzati dal Governo Conte e accantonati nella nuova Legge di Bilancio 2019; ...

Pensioni Quota 100 - è importante ragionare sui lavori usuranti. Ad esempio nella ristorazione : Il 9 febbraio si è svolta a Roma una grande manifestazione sindacale unitaria a cui hanno partecipato centinaia di migliaia di persone. In quella folla incredibile c’ero anch’io. Abbiamo rivendicato il ruolo fondamentale che il sindacato confederale ha su quelli che sono i grandi temi che riguardano i cittadini, le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i giovani, e abbiamo detto in modo chiaro che 12 milioni di iscritti al sindacato non ...