Oscar 2019 | Jason Momoa con scrunchie rosa al polso

L’abbraccio di Madonna e Lady Gaga dopo gli Oscar 2019 con statuetta - foto e video iconici chiudono la storica faida? : Di tutte le foto che resteranno di questa cerimonia, più di quelle scattate sul palco o di quelle arrivate dal red carpet, resterà quella dell'abbraccio di Madonna e Lady Gaga dopo gli Oscar 2019 che hanno visto la Germanotta trionfare (soltanto) nella categoria Miglior Canzone Orginale per Shallow. Tocca dirlo, nonostante il favore della critica e incassi record A Star Is Born è stato un flop in quest'edizione degli Oscar che pure sembrava ...

Ullallà! Kendall Jenner senza mutande all'after party degli Oscar 2019 : La modella più pagata al mondo ha scelto uno dei look più audaci mai indossati nella storia del party di VS, tanto che per funzionare richiedeva una scelta coraggiosa: non indossare le mutande . ...

Oscar 2019 : Lady Gaga e Bradley Cooper stavano per baciarsi durante Shallow? : Oscar 2019: Lady Gaga e Bradley Cooper si amano? Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2019 hanno regalato ai fan un’esibizione emozionante di Shallow: gli attori di “A star is born” hanno fatto sognare Hollywood al cinema e gli spettatori degli Academy Awards… durante gli Oscar 2019 il romanticismo non è mancato: Rami Malek, che ha vinto il premio come Miglior Attore ... Leggi tuttoOscar 2019: Lady Gaga e Bradley ...

Oscar 2019 anti Trump - vince il grande cinema di sala contro le piattaforme : Gli Oscar 2019 si prestano a molte letture: sembra che siano stati dati con degli obiettivi precisi. La polemica sulle poche candidature di neri di qualche anno fa è stata superata e i premi ad ...

Oscar 2019 : i vip al party di Vanity Fair : Celebrità super hot al party di Vanity Fair, che - come da tradizione - ha seguito anche la notte degli Oscar 2019 . Tanti vip dal mondo dello spettacolo si sono avvicendati sul red carpet, ma gli occhi sono stati tutti puntati sugli outfit arditi e mozzafiato. Come l'abito con spacchi inguinali di Kendall Jenner , la scollatura ...

Oscar 2019 - vince il film “Green Book”. Malek miglior attore - tre premi a Cuaròn| : Il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali incassa il premio più importante. Olivia Colman migliore attrice

Oscar 2019 - Spike Lee infuriato per la vittoria di Green Book : Spike Lee non ha preso affatto bene la vittoria di Green Book come Miglior Film alla 91a cerimonia dei Premi Oscar . A riportare la notizia è Deadline , che racconta di come il regista di ...

Oscar 2019 - quando l’emozione ti tradisce : Rami Malek ritira la statuetta ma poi inciampa e cade dal palco : il video : L’emozione, probabilmente, ha giocato un brutto scherzo a Rami Malek, fresco vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista per l’interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Malek, a fine serata, è inciampato ed è caduto dal palco. video Youtube L'articolo Oscar 2019, quando l’emozione ti tradisce: Rami Malek ritira la statuetta ma poi inciampa e cade dal palco: il video proviene da Il Fatto ...

Oscar 2019 - una enorme statuetta dall’establishment wasp al proprio Senso di Colpa : Black power, Mexican power, Women power e qualsivoglia Minoranze, Soprusi, Compensazioni Power. Il problema degli Oscar 2019 non è l’enorme statuetta auto attribuita dall’establishment wasp al proprio Senso di Colpa, bensì il fatto che dal forziere esasperato del “Politically Correct” sfugga un paradosso di fondo: l’abitudine a cavalcarlo che azzera ogni statement di sacrosanta natura politica, sociale, antropologica. Un rischio che arriva a ...

Lady Gaga discorso Oscar 2019 (traduzione) : in lacrime dopo il trionfo : Oscar 2019, Lady Gaga trionfa con Shallow: il discorso (tradotto) che ha commosso tutti È stata una grande serata quella di ieri sera per Lady Gaga. La cantante, candidata agli Oscar con il film A star is born, ha trionfato con la canzone Shallow (colonna sonora del film diretto da Bradley Cooper). L’esibizione di Lady Gaga […] L'articolo Lady Gaga discorso Oscar 2019 (traduzione): in lacrime dopo il trionfo proviene da Gossip e Tv.

Rami Malek : età e chi è il miglior attore protagonista agli Oscar 2019 : Rami Malek: età e chi è il miglior attore protagonista agli Oscar 2019 Nato a Los Angeles il 12 maggio 1981, Rami Said Malek ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attore protagonista. L’interpretazione che gli è valsa l’ambitissimo riconoscimento è stata quella di Freddie Mercury, nel film Bohemian Rhapsody. Chi è dunque l’attore che ha vestito i panni dell’indimenticato cantante dei Queen? Rami Malek, età ...

Oscar 2019 - la stizza di Spike Lee per il premio a Green Book : “Chiamata sbagliata - sembrava uno scherzo” : Anche il “fronte antirazzista” che ha vinto simbolicamente gli Oscar 2019 si spezza a metà. Variety riporta che negli attimi immediatamente successivi all’assegnazione del premio al miglior film per Green Book, il regista Spike Lee è rimasto visibilmente contrariato. In lizza nella stessa categoria con BlacKkKlansman, vincitore comunque dell’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale, ed autore di uno degli speech più impegnati ed ...