Nuovi farmaci grazie a DNA sintetico testato in laboratorio

Testata forma di DNA sintetico - servirebbe anche a creare Nuovi farmaci : È eccitante come la scienza di base può avere un impatto sulla salute delle persone ', ha detto Mark Poritz , che dirige lo sviluppo del prodotto presso l'azienda Firebird Biomolecular Sciences. La ...

Creato un super Dna - ha 8 lettere e potrà riconoscere vita aliena - ottenere Nuovi tipi di farmaci e immagazzinare dati : Ottenuto un super Dna, non esiste in natura ha un alfabeto molecolare di otto lettere anziché di quattro come il Dna naturale e per questo riesce a immagazzinare un grande numero di informazioni. Pubblicato su Science dalla Foundation for Applied Molecular Evolution e dall’azienda Firebird Biomolecular Science, il nuovo Dna potrà aiutare a riconoscere eventuali forme di vita aliena, a ottenere nuovi tipi di farmaci e a immagazzinare dati. I ...

TUMORI - 44000 BAMBINI E RAGAZZI GUARITI IN ITALIA/ Ma ricerca Nuovi farmaci a rilento : Ad ammalarsi di tumore non sono soltanto gli adulti: in ITALIA però possono dire di essere GUARITI 44mila BAMBINI e RAGAZZI. Eppure la ricerca...

Epidemia di Ebola in Congo : al via studi clinici su Nuovi farmaci nei centri MSF : I centri di trattamento Ebola di Medici Senza Frontiere (MSF) a Katwa e Butembo, in collaborazione con il Ministero della salute Congolese, partecipano agli studi clinici controllati randomizzati (RCT, randomized controlled trial) avviati su quattro potenziali farmaci contro il virus Ebola in Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo (RDC). I trial sono iniziati lo scorso novembre in un altro Centro di trattamento nella regione e ora le ...

Farmaci : ricerca sfida super-batteri - 59 Nuovi antibiotici allo studio : nuovi antibiotici per combattere anche i più insidiosi batteri, oggi sempre più resistenti alle terapie disponibili. “Al momento, nel mondo, vengono utilizzati oltre 700 Farmaci antimicrobici, di cui 450 antibiotici (specificamente mirati contro batteri), 177 antivirali, 88 antiprotozoari e 13 antielmintici. Ma la ricerca sta provvedendo a mettere a punto nuove armi, da sostituire a quelle ‘spuntate’: attualmente ci sono nuovi ...

Biosimilari : un’opportunità e una sfida per la sostenibilità dei Nuovi farmaci innovativi : La grande diffusione dei farmaci biologici è avvenuta nel nuovo millennio, aprendo nuovi paradigmi di trattamento con efficacia nelle cure mai osservata prima, soprattutto nell’ambito delle malattie autoimmuni (quali ad esempio la psoriasi, l’artrite reumatoide, il lupus), le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa) e alcuni tipi di tumore sia oncologici (soprattutto quelli della mammella, del ...

La ricerca di Nuovi farmaci e nuovi bersagli contro la fibrosi cistica : (A cura di Andrea Armirotti, ricercatore Istituto Italiano di Tecnologia)La fibrosi cistica è la più frequente fra le malattie genetiche rare e, nelle sue forme più gravi, è purtroppo letale. L'aspettativa di vita media è di 45 anni. In Italia, una persona su 25 è portatore sano, vale a dire possiede una copia del gene difettoso.Ogni volta che due portatori sani hanno un figlio, c'è 1 ...

Diabete : i Nuovi farmaci contro la glicemia alta : Da domani, 1° febbraio 2019, i pazienti affetti da Diabete potranno come sempre ritirare i presidi necessari per il controllo della loro malattia in farmacia. Lo faranno usufruendo di una nuova gamma di prodotti (aghi, siringhe, lancette pungidito, strisce e glucometri) acquistati direttamente da Regione Lombardia per consentire l’erogazione uniforme dei dispositivi per l’autocontrollo della glicemia su tutto il territorio regionale. La ...

Nuovi microrobot flessibili per trasportare i farmaci nel corpo : Pillole che, una volta ingerite, siano capaci di viaggiare in maniera intelligente attraverso l’organismo per somministrare il farmaco solo ed esclusivamente all’organo o al tessuto di destinazione: grazie all’ultimo successo incassato da un gruppo di ricercatori al lavoro tra il Politecnico federale di Losanna e l’Eth di Zurigo possiamo dire che ci siamo quasi. Gli scienziati hanno sviluppato un set di piccolissimi robot ...

Un fascio di luce per guarirci : Nuovi farmaci che agiscono solo dove servono : Che la medicina, insieme al progresso tecnologico e scientifico, stia diventando qualcosa che somiglia sempre di più alla fantascienza è risaputo, come risaputo è il fatto che fruitori di queste conquiste in ambito terapeutico saremo noi e le prossime generazioni in un mondo sempre più affrancato dalla sofferenza fisica e psichica, in un mondo in cui la gestione della cura e del dolore non verrà risolto con un mix di farmaci in grado di agire su ...

Ecco Nuovi farmaci che potrebbero prevenire le metastasi : (foto: Alfred Pasieka/Science Photo Library/Getty Images. Illustrazione al computer di cellule tumorali, in blu. In rosso i vasi sanguigni che forniscono alla cellula ossigeno e altri nutrienti) nuovi farmaci potrebbero aiutare a contrastare la formazione delle metastasi. Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dall’Università di Basilea, in Svizzera, ha identificato dei composti che potrebbero combattere la produzione di metastasi a ...

Farmaci - EMA : nel 2018 approvati 84 Nuovi medicinali : L’Agenzia Europea dei medicinali ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di 84 Farmaci nel 2018: di questi, 42 contenevano una nuova sostanza attiva mai approvata in Europa in precedenza e molti rappresentano un miglioramento significativo nella propria area terapeutica. Sono inclusi anche 21 trattamenti per malattie rare e 3 terapie avanzate, oltre a una serie di indicazioni pediatriche. Una volta immesso ...

Epatite C : ottimi risultati a Siena per la cura della malattia con Nuovi farmaci : “I nuovi farmaci per l’Epatite C sono uno dei maggiori traguardi della medicina di oggi ed essere stati i primi in Italia, grazie alla Regione Toscana, a renderli disponibili a tutti i cittadini portatori del virus è stato un trionfo della ragione e dell’umanità, un grande risultato della sanità pubblica”. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini, commenta gli ...