Notiziona Samsung Galaxy S8 | Android Pie su no brand Italia dal 25 febbraio

optimaitalia

: Notiziona #SamsungGalaxyS8: Android Pie su no brand Italia dal 25 febbraio - OptiMagazine : Notiziona #SamsungGalaxyS8: Android Pie su no brand Italia dal 25 febbraio -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Vi avevamo annunciato l'avvicendamento di9.0 Pie aiS8ni: la situazione andava intensificandosi già prima del weekend, attraverso delle distribuzioni mirate nei Paesi Bassi ed in Finlandia. La situazione pare essersi sbloccata proprio in queste ore per quanto concerne gli esemplari nodel nostro Paese (in contemporanea a quanto sta accadendo anche ai Note 8 no, anch'essi colpiti dall'ultima major-release dell'OS mobile di Google a cavallo di questi momenti, particolarmente concitati per entrambe le linee ex top di gamma), mediante il rilascio della serie firmware XXU4DSBA, con dimensioni complessive di 1610,65MB. La patch di sicurezza di riferimento corrisponde a quella di2019, e dunque l'ultima concepita da Big G.Naturalmente dovrete fare da subito i conti con la nuova One UI, di tutta risposta ai feedback forniti dagli ...